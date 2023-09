Eupen - Standard préfacé par Boris Lambert: "On sait qu’on reçoit une bête blessée, méfiance..."

Néanmoins, la venue des Liégeois au Kehrweg suscite toujours un réel engouement dans l’arrondissement verviétois. Ce vendredi matin, plus de 5500 tickets étaient déjà vendus, avec des préventes à venir, les achats en ligne en cours et la vente le jour J. "Jouer devant autant de monde pour nous, ce sera un véritable coup de boost !" Et une forme de pression différente à gérer, notamment pour les plus jeunes.

"Ne pas se fier au début de championnat du Standard"

La pression, justement, est plutôt du côté du Standard, où les fans en attendent plus. Les mouvements de fin de mercato et le travail réalisé pendant cette trêve internationale feront-ils du bien aux Rouge et Blanc ? "Je ne sais pas, mais on doit se méfier, ça oui !" préconise le milieu de terrain eupenois. "Au fond, il n’y a pas encore eu beaucoup de matches donc on ne doit surtout pas se fier à ce qu’il a pu se passer chez eux jusqu’ici… De toute façon, l’important c’est de se focaliser sur nous-même, même si on doit être prêts à jouer une bête blessée."

Sans trop en dire, Boris Lambert avoue se méfier "de leurs qualités individuelles qu’il faudra savoir contenir et contrer".

Le capitaine veut continuer de guider ses troupes, qui plus est maintenant que la perspective d’un éventuel départ est mise entre parenthèses. "Un départ cet été ? Disons que je n’ai rien eu de concret donc je ne me suis pas vraiment posé la question. Et puis le début de saison était bon, on m’a donné le brassard, donc je me suis dit que ça pouvait être bien de rester une saison de plus (sic). Je me plais bien ici, je suis chez moi, et le groupe vit bien…" Tout ceci sera à confirmer dimanche dès 13h30 face à un Standard qui n’a d’autre choix que de l’emporter au Kehrweg.