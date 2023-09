Une victoire mais des soucis d’effectif pour HDKP Team Herve, le MF Prés-Javais relève la tête, nouvelle défaite pour Essalem Verviers

Essalem grimace…

Du côté d’Essalem Verviers, c’est la soupe à la grimace après la défaite 3-5 face aux promus de Bosna Kelmis. "Nous n’étions nulle part en début de rencontre, c’était 0-3 après 20 minutes", peste Zafer Bahadir. "On a pris tous les risques afin de revenir en 2e période mais les buts d’Abdou Akdim, Zayd Akdim et Naïm El Kalloubi n’ont malheureusement pas suffi. On doit vite oublier cette rencontre et se focaliser sur notre prochain adversaire." Ce vendredi, les Verviétois tenteront en effet de grappiller leur(s) premier(s) point(s) de la saison, lors de leur déplacement à Schreder Ans (1 point).

… Prés-Javais sourit

Enfin, le MF Prés-Javais voulait rebondir après la claque subie face à Bosna Kelmis (11-0) la semaine précédente. Cette fois, les hommes de Claudio Roman ont empoché un point plus que mérité face au futur adversaire d’Essalem. "C’était très différent puisque nous étions presque au complet pour ce 2e match", se réjouit le coach qui défendait d’ailleurs les cages verviétoises. "Après avoir encaissé d’entrée de jeu, Momo Diallo, Ayoub Rayane et Ilias Bouhlal nous ont permis de mener 3-1. Nous aurions dû tuer le match à plusieurs reprises mais nos adversaires ont fini par égaliser." Les Bordeaux et Noir, qui recherchent deux renforts supplémentaires afin de compléter leur effectif, se déplacent à Spurs Vaux (2 pts), ce vendredi soir.