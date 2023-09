Tiège, Minerois, Welkenraedt et Robertville sont bien armés en nationale

Chez les messieurs, en N3, le départ de Maxime Degive sera comblé par le développement des jeunes et ambitieux Tom Lambiet et Mathis Douin, encadrés par les chevronnés Scheen, Stempien ou Di Vincenzo. "Après deux saisons compliquées où la lutte pour le maintien a été jusqu’au bout, on veut mieux figurer", affirme Lambiet. "Tout le monde est en forme pour bien démarrer la saison et l’esprit est à l’optimisme."

Du côté de Tiège, l’objectif est de maintenir l’échelle parfaite avec une équipe à chaque échelon à partir de la N1. "On n’a pas encore recommencé le championnat et on a déjà un blessé", peste le président Delporte, qui a en mémoire la dernière saison chaotique de l’équipe A. "Cette fois, c’est notre transfuge français, Farouck Salifou qui s’est tordu la cheville." Et pour les équipes B, C et D ? "Elles sortent d’une saison magnifique en terminant chacune dans le top 3 de leur série. Ce sera un défi de faire aussi bien."

Et en Wallonie Bruxelles ? Welkenraedt a connu une saison idéale pour son retour à ce niveau. "Alors que l’objectif était le maintien, on a très vite pris des points et on termine cinquième", se souvient Vincent Eppe. "C’est mieux qu’espéré et je signe à deux mains pour reproduire cette performance." Robertville voudra faire aussi bien, emmené par Pierre Jenchenne et en s’appuyant aussi sur les arrivées d’Arnaud Lambert et Yohan Kaya.