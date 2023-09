Une pelouse sur laquelle il a déjà inscrit tant de buts lors de ses deux passages aux abords du circuit. "Cela fait évidemment plaisir de revenir sur ce terrain. Je n’ai que de bons souvenirs, et je vais affronter des amis ce dimanche. Ce sera compliqué, car ils sont en pleine bourre. On a peut-être une chance sur cent de gagner, mais on en a une", souligne l’attaquant aubelois. Un affrontement qui parait un peu disproportionné si on en croit le classement. En effet, les Sterlains carburent en ce début de saison (2e avec 13 points). On ne peut évidemment pas en écrire la même chose vis-à-vis des Siropiers, qui ont enfin remporté leur premier match de la saison face à Trooz (6-0). "Cela peut paraître paradoxal, mais hormis face à Sart, où on a vraiment été mauvais, et Geer qui est vraiment plus fort, je suis persuadé que l’on mérite de gagner à Fize et face à Beaufays. On a trop galvaudé… moi le premier", avoue-t-il.

Sur ces cinq premiers matchs de championnat, Thomas Scheffer n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. C’était la semaine dernière dans la plantureuse victoire 6-0 des Siropiers face à Trooz. "Franchement, je ne suis pas un homme de statistiques. Je préfère ne pas marquer et que l’on se sauve, que d’être le meilleur buteur de l’équipe et descendre en P2. Cependant, je reste un attaquant et un attaquant marche à la confiance. Les buts sont la base de cette confiance", explique l’ancien Sterlain. Malgré les résultats en demi-teinte, le groupe est toujours derrière le coach Tony Niro. "C’est un super coach ! Nous devons juste trouver la bonne formule. Il faut dire que des équipes comme Ster, Geer ou encore Malmedy n’ont pas beaucoup transféré, et la plupart jouent ensemble depuis quelques saisons. Nous avons aussi des blessés qui reviennent petit à petit."

"Je voulais bosser avec Tony Niro"

Retrouver une équipe rodée comme Ster-Francorchamps avec un entraîneur (Pascal Colin) qu’il connaît bien, et avoir la possibilité de jouer avec un top attaquant comme Tom Bultot, cela ne fait-il pas naître des regrets d’avoir quitté les Rouge et Blanc ? "Pas du tout. J’ai quitté Ster pour changer d’entraîneur et d’environnement. J’avais déjà eu Pascal. C’est un super coach, mais je voulais bosser avec Tony Niro. Jouer avec Tom aurait pu être cool, mais nos profils sont assez similaires et on n’aurait pas joué ensemble."