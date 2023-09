Quelques montées sont attendues en P2 et encore plus en P3 pour les clubs verviétois de tennis de table

En P2, Welkenraedt aura deux équipes et l’une d’elles, en P2C, aura belle allure. "Si les joueurs affichent simultanément leur meilleur niveau et sont disponibles pour les gros matchs, alors l’équipe figurera bien", commente Vincent Eppe. "L’arrivée du joueur de Raeren Villa Moritz est également un atout"

En P2A, Dolhain A a aussi une belle carte à jouer comme l’explique le secrétaire Franck Destrebecq: "Dolhain A pourrait jouer les premiers rôles avec l’arrivée de Michel Tombeux, C0, et le retour de Christian Angenot, C2, aux côtés de Rudy Bolmain et Dylan Gerotto, tous deux C2." Quand on demande au sélectionneur Quentin Bebronne quelle est l’équipe la mieux armée pour Vervia, il répond: "C’est l’équipe C en P3E avec notamment David Archambeau. Mais il y a deux monstres dans la série qui sont intouchables."

Les monstres en question sont Jandrain avec un B4 mais encore plus Membach avec les arrivées de Patrick Deblon (B4), Cédric François (C4) et Ludovic Simonis (C6). Voilà qui fait plaisir à l’incontournable Kevin Hardy: "Patrick est un ami de 20 ans et je suis plein d’espoir pour la saison qui commence".

Dans la série P3C, Malmedy B s’affiche aussi en favori avec les C4 Hugues Marquet et Jonathan Curnel et les C6 David Cornet et Christophe Thomson.

En P3D, TiègeH sera redoutable mais devra se méfier de Pepinster. Pour ces derniers, Éric Wilmet est prudent: "Malgré le retour de Jean-Marie Formatin, B6, nous n’avons pas assez de joueurs capables de le seconder pour jouer la tête", explique-t-il.

Maintenant, il reste à confirmer les ambitions à la table dès ce week-end.