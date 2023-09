"C’était écrit que l’on devait perdre" estime Jonathan Félix (Olne)

Les Olnois sont pris à froid et essayent de ressortir sans parvenir à égaliser en touchant le poteau via Wiyalika. La seconde période démarre comme la première, puisqu’il ne faut que quatre petites minutes pour voir Damien Busarello doubler la mise pour les hommes du coach Laurent Bodet. Ce ne sera vraiment pas la soirée des Olnois qui encaissent un troisième but des œuvres d’Alan Brncic qui donnera les allures définitives au score. Les Olnois n’auront pas pu reproduire leur prestation du match initial. Les Croates étaient simplement plus forts. Ces derniers rejoignent Saive et Warsage en tête du classement.

"C’était écrit que l’on devait perdre. J’avais demandé que l’on se batte pour Nicolas, mais il n’y avait aucune envie. Le contexte était particulier. Je n’en veux nullement au Croatia qui mérite sa victoire, mais j’en veux au CP qui n’a pas pris sa décision en favorisant le côté humain. Il va falloir se reprendre très vite, car nous allons à Blegny dimanche. Ils n’ont que six points au classement. Nous devons repartir de là avec quelque chose", espère le mentor olnois Jonathan Félix.

Olne 0 – Croatia Wandre 3

Arbitre: M. Martin.

Buts: Ljubic (0-1, 8e), Busarello, (0-2, 49e), Brncic (0-3, 70e).

OLNE: Saccaro, Lejeune, Kariger, Bonaventure, Simonis, De Zorzi, Leroy (71e Fiore), Lenz, Noël, Frisée (54e Volders), Wiyalika.

CROATIA WANDRE: Pierret, Gérard, Droeven, Orban, Spadaro, Goblet, Katzenburg, Smits, Brncic, Ljubic, Busarello.