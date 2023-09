Pas de football féminin à Verviers: découvrez ce qu'en disent le Stade Verviétois, Lambermont-Rechain, Heusy, Stembert et la SRU

1. Stade Verviétois

"On voit bien que le football féminin se développer dans l’arrondissement, mais chez nous il n’y a pas eu vraiment de demande, même si on sait qu’à l’époque du Stade Disonais il y avait eu une équipe de dames qui avait stoppé ses activités pour diverses raisons" dixit le co-président du club Raphaël Boccardo. "On pourrait développer le foot féminin, mais ça part d’une équipe première qui s’installe, puis derrière on pourrait envisager des équipes de jeunes. Mais depuis mon arrivée à Verviers, je n’ai jamais reçu de demande à ce sujet…"

La porte semble toutefois ouverte.

2. Lambermont-Rechain

Chez les fusionnés, "il y a déjà quelques filles qui jouent avec les garçons chez les jeunes, mais il n’y a pas de projet avancé au niveau du football féminin" explique le co-président de l’Entente Lambermont-Rechain Jean-Claude Ernst. "Il faudrait un vrai projet, et voir qui amène ça et s’en occupe." Pour rappel, l’actuel T1 des Rouge et Bleu en P2, Quentin Slupik, a une expérience comme coach chez les dames. "Il a un réseau, oui. Et nous ne sommes vraiment pas fermés à l’idée…"

3. Heusy

"Chez nous, on peut dire qu’il n’y a pas vraiment de demande" constate le Correspondant qualifié du club heusytois René D’Haese. "On a quelques filles chez les jeunes, mais pas de quoi constituer une équipe féminine. On n’est pas fermés, mais disons que ça s’est plutôt développé autour de nous et moins chez nous, avec des équipes à Sart et à Franchimont par exemple…"

4. Stembert

Du côté de Stembert, le président Roland Hennes ne s’en cache pas: "Je suis vraiment pour la création d’une équipe féminine chez nous. Cela avait failli se faire mais ça n’avait pas abouti. Il faut évidemment trouver un groupe de filles motivées. C’est l’un de nos projets avec notre comité désormais réorganisé."

Et l’homme fort du matricule rouge et blanc sait de quoi il parle "car je suis également arbitre chez les dames et on voit bien que ça se développe, que ça se passe bien et que ça intéresse de plus en plus de monde. Vraiment, à Stembert, nous sommes très ouverts à la discussion car il y a un vrai manque dans la région. C’est embêtant pour les joueuses et les parents" conclut Roland Hennes, visiblement très emballé à l’idée de lancer une section "dames" très bientôt, vous l’aurez compris.

5. SRU Verviers

Au nouveau Skill, les priorités sont actuellement ailleurs. "Disons que nous restons un jeune club qui se concentre sur le fait de grandir à travers ses équipes de jeunes" explique Nicolas Heinen, membre du comité et trésorier de la SRU Verviers. "Et ce n’est pas évident… Voilà pourquoi nous sommes en association avec Heusy car on ne sait pas toujours lancer une équipe malgré l’arrivée de certains jeunes. Par ailleurs, pour accueillir des dames dans de bonnes conditions, je pense qu’il nous faudrait une infrastructure plus grande."

Les pensionnaires du terrain Lejoly ne sont donc pas demandeurs pour l’instant, une chose à la fois…