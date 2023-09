P1: Sart et Elsaute cartonnent, Bellevaux retrouve le sourire

De son côté, Herve a été battu 5-1 sur la pelouse de La Calamine malgré la réalisation de Léa Delhaye. "Score un peu forcé après un bel entame de match. Nous n’avons pas eu beaucoup de réussite mais nous ne discutons pas la victoire de nos amies de La Calamine", commente le T1 Michel Boutet. Pia Heuser a mis un quintuplé à Ema-Georgia Xhonneux.

Gros score aussi dans le match entre Sart et Aubel: 8-2. Pourtant, il "ne reflète pas la qualité des Aubeloises, qui sont proches de faire 3-3 à la 50e", précise Maxime Degey, le coach des gagnantes. Deux minutes plus tard, c’est 4-2. "Notre domination ne sera réelle que sur la fin du match où le banc a fait la différence. Mention spéciale pour l’arbitre qui a été très bon." Il s’agit de Roland Hennes, pour le clin d’oeil. Aude Duyckaerts (3x), Lara Marquette (3x), Lina Elhajjajy et Jacqueline Grosdent ont secoué les filets de la Siropière Emeline Piron, dont les équipières Audrey Bodson et Nathalie Watrin ont scoré. Grâce à ces trois points, Sart reste au coude-à-coude avec Bellevaux à la deuxième position du classement, tandis qu’Aubel a récolté sept unités en cinq joutes.

Elsaute, pour sa part, n’a pas fait dans le détail contre Manhay (sans Aline Zeler): 9-1, via Fanny Gotta (3x), Pauline Lemmens (2x), Sandra Gonzalez, Inès Beuken, Karima Ouazza ainsi que Camélia Jardon. Joli six sur six pour Benoit Damoiseau et ses troupes, lesquelles s’étaient également imposées dans le derby face à l’équipe de la Minerie – bye cette fois.

Notons enfin la giffle donnée par Fléron à Aywaille (7-1) et le résultat de tennis pour Cointe qui accueillait Braives (6-0).

Au programme ce week-end: Herve – Sart, Aywaille – Sart Tilman, Aubel – Fléron, Braives – La Calamine, Manhay – Espoir Minerois, Bellevaux – Elsaute.