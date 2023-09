Olne - Croatia Wandre: contexte particulier pour ce match à rejouer... ce jeudi

On vous en parlait il y a peu: le 27 août dernier, Olne menait 2-1 face au Croatia Wandre quand le match a dû être arrêté à l’heure de jeu suite à la grave blessure d’un joueur olnois. Nicolas Lesecque souffrait d’une double fracture de la malléole et avait dû être transporté en ambulance. L’arbitre avait dû mettre un terme à la rencontre prématurément (délai de 30 minutes dépassé) et le CP avait pris la décision de faire rejouer la rencontre.