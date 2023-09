GSI Verviers veut désormais la 1re victoire à domicile, le Cosmos Stavelot vise la première... tout court

La défaite face à Logistic Dison est (presque) oubliée pour la Team GSI Verviers, qui a réagi en s’imposant 5-12 du côté de Waremme vendredi dernier. Les Meessen (4 buts), Léonard (3), Frère (2), Crosset, Deflandre et autre Crisigiovanni se sont fait plaisir. "Nous étions au dessus, même si on a manqué notre 1re mi-temps" estime le coach Anthony Rox, qui sait qu’il sera dur de confirmer ce vendredi (21h à Henri-Chapelle) contre le BF Dinant. "C’est clairement notre bête noire. En deux ans: on les a joués quatre fois et on n’a jamais pris de point contre eux. On n’a donc pas encore la formule pour les surprendre." Cornet, Hungs, Léonard, Deflandre seront absents. "Ce n’est pas une excuse: on a un gros noyau et on veut cette 1re victoire à domicile de la saison !"