Grégoire Munster et Tom Rensonnet vengent Neuville en Grèce

Thierry Neuville et sa Hyundai étaient bien partis pour signer une nouvelle victoire en championnat du monde en Grèce, mais une fois de plus la chance n’a pas souri au pilote saint-vithois qui n’a pu marquer le moindre point. À l’inverse, nos deux autres pilotes régionaux au départ, ont évité tous les pièges pour réaliser une superbe performance. Grégoire Munster au volant de sa Ford Fiesta a signé d’excellents chronos tout au long des trois jours de course et franchir la ligne d’arrivée à une très belle douzième place au classement général, mais surtout un joli Top 5 en WRC2.