Une semaine après sa défaite 0-12 contre l’ogre Chênée, Bolland a perdu à Sart Tilman B. Nouvelles inscrites à l’Union belge, les Bollandoises d’Éric Franssen tenteront de décrocher leur premier(s) point(s) lors de la réception de Visé, qui n’a pas encore disputé une seule rencontre de championnat. Opération d’ores et déjà réussie pour Blegny, avec un 0-8 planté à Glons par Camille Van Brummelen (3x), Estelle Lerch (3x), Lyn Jacquet ainsi que Rim Darssi. Signalons la défaite de Fléron B 1-4 contre Cointe B et celle de Pierreuse à Chênée B, 8-0.

Mardi soir, sous la pluie, Herve B se déplaçait sur le synthétique de Blegny... et l'a emporté 1-5 avec des buts de Manon Hosdain (4x) et Elise Corman. "Belle présentation pour une première victoire de nos Fromagères", souligne Michel Boutet.

Au programme ce week-end: Cointe B – Sart Til. B, Bolland – Visé, Herve B – Glons, Blegny – Fléron B.

P2C

Quasi sans-faute pour Franchimont depuis le début: treize points sur quinze. Nouvelle démonstration chez les deuxièmes de l’an dernier, Xhoffraix: 0-3, grâce à Cléa Nontanovanh (2x) et Caterina Rosciglione. "J’ai vu onze guerrières, une équipe avec des joueuses qui se battent les unes pour les autres contre le “favori”, qui est une formation vraiment très forte et très athlétique. Notre jeune équipe a de nouveau su faire la différence dans des moments-clés", se réjouit le technicien Vincent Lambion.

"Victoire méritée pour Franchimont qui était mieux préparé et plus armé pour gagner. Mais le score est lourd quand on sait que l’homme en noir oublie de siffler un penalty de part et d’autre et que les deux derniers goals de Franchimont sont accordés sur hors-jeu", souffle Julien Beco, le délégué adverse. "Place au travail, la saison est encore longue."

Auteur d’un bon début de saison, l’ AS Eupen n’a pu faire mieux que 2-2 contre Bellevaux B. Olivia Thunus et Nina Masson ont marqué pour les visiteuses, Eva Federowicz et Lysanne Ervens côté local. Les Germanophones voient leurs voisines du FC Eupen prendre la deuxième place… sans jouer, Chênée B étant forfait (5-0).

Par ailleurs, pour son entrée en lice en championnat, Spa a fait tomber Sart B, 0-2, par des buts de Brenda Cara et Doriane François.

Enfin, Andrimont est passé proche de décrocher la première unité de son histoire (but de Hamdouni Hayat) mais s’est incliné 1-2 devant La Calamine B, encaissant de Romane Folkesson et Tamara Hirschmann.

Au programme ce week-end: Bellevaux B – Xhoffraix, Chênée B – Waimes Faymonville, Franchimont – Andrimont, Spa – FC Eupen.