Alice Pirard championne de Belgique à Bouillon: "Arriver à 10 titres ? Ce n’est pas un but"

De quoi s’offrir une ultime grimpette honorifique: celle pour atteindre la plus haute marche du podium. "C’était une chouette bataille sur un parcours ludique, avec des descentes de type enduro et des côtes typiques des Ardennes. J’en ai bien profité car je ne roule plus très souvent dans la région", savoure Alice Pirard, qui remercie "tous ceux qui me suivent pendant la saison".

Laquelle est de retour au plus haut niveau quatre années après son dernier sacre national en date ( c’était à Malmedy): en mars déjà, elle était la première cycliste du Royaume à gagner le Cape Epic en Afrique du Sud. "Depuis cette période-là, je sais que je suis en bonne forme cette saison. J’étais arrivée à un plateau mais un changement d’approche dans mes entraînements m’a permis de franchir un nouveau palier."

"Je ne suis pas trop dans les chiffres"

D’ici la fin de l’exercice 2023, la vététiste de 35 ans devrait se rendre en Espagne pour deux marathons, sans que son programme soit toutefois arrêté. "L’an prochain, je veux montrer ce beau maillot tricolore sur plusieurs épreuves."

Et se rapprocher des dix titres de championnes belges, qui pourraient devenir un objectif avant la fin de carrière ? "Vous me l’aviez déjà demandé la dernière fois (rires). Je ne suis pas trop dans les chiffres: à la limite, je ne les retiens même pas. Du coup, non, ce n’est pas du tout un but. Je roule tant que ça me plaît et que je suis motivée, je verrai bien quand j’arrêterai. Ce n’est pas à l’ordre du jour."