Un bel anniversaire pour le supermoto de Battice ces 16 et 17 septembre 2023

"Nous accueillerons les amateurs de la discipline pour la trentième fois", se réjouit Corneille Baguette, l’inusable cheville ouvrière de l’organisation. "Mettre sur pied une telle épreuve devenant de plus en plus difficile, nous n’avons rien prévu de spéciale, mais je crois que la fête sera belle."

D’autant que Kevin Viellevoye, l’enfant du pays, devrait y remporter officiellement un nouveau titre de champion de Belgique dans la catégorie reine rebaptisée depuis cette année S1. Connaissant le champion, nul doute qu’il mettra un point d’honneur à y ajouter la manière, surtout qu’il devrait disputer ce dimanche sa dernière course officielle à ce niveau. Une raison de plus pour rejoindre ces 16 et 17 septembre le Hall des Criées autour duquel sera tracé le circuit qui fera, une nouvelle fois, la part belle au spectacle.

"On devrait retrouver au départ, tous les animateurs du championnat de Belgique et bien sûr nos pilotes régionaux comme Nils Vandeberg ou François Corman dans la catégorie reine", ajoute encore Corneille Baguette. "Sans oublier toutes les autres catégories dont les quads, ainsi qu’une course de mobcross comptant également pour le championnat de Belgique. Au total, nous attendons près de deux cents pilotes dans les différentes courses, dont une super finale que je tenais absolument à remettre au programme pour clôturer le week-end en permettant aux meilleurs nationaux de se mesurer aux pilotes inters."

Une raison de plus pour rejoindre Battice ces 16 et 17 septembre, d’autant que l’entrée au circuit sera entièrement gratuite.