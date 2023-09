Noces d’Opale pour Sébastien Halleux et Herve: "J’y suis comme un poisson dans l’eau"

Quand il parle du club avec lequel il savoure ses noces d’Opale et des personnes qu’il y a rencontré, le milieu de jeu fromager ne tarit pas d’éloges. "Je suis Jaune et Bleu depuis toujours, cela fait 21 ans que je joue ici sans aucune infidélité. Lors de ces deux décennies, j’ai vu beaucoup de coachs et beaucoup de joueurs passer. L’entraîneur qui me laisse le plus fort souvenir n’est autre que l’incontournable Andy Piters. Son expérience footballistique et son charisme ne laissent personne indifférent. Concernant le joueur le plus doué avec qui j’ai partagé le cuir, je dirais sans hésitation que c’est l’actuel joueur de Waremme Dean Denruyter. Il n’avait rien à faire en P2, techniquement il surclassait tout le monde."

"Je ne remercierai jamais assez mon grand-père"

Très apprécié au sein du matricule 32, Sébastien peut surtout compter sur un supporter cher à son cœur. "Je profite de l’occasion pour remercier mon plus fidèle supporter. Georges Halleux, mon grand-père qui totalise 83 printemps et qui me suit depuis la première heure. Sa présence, ses conseils, ses critiques aussi, ont fait de moi le joueur que je suis devenu."