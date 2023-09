Jérémy Bonaventure: "Je voulais voir ce que cela donnerait à Olne avec le nouveau coach"

Le solide défenseur âgé de 29 ans a fait toute sa carrière avec les Vert et Blanc. Déjà capitaine sous l’ancien coach Boris Lambert, c’est toujours lui qui a été choisi par le nouvel entraîneur, Jonathan Felix. "Il amène une autre vision et il s’est occupé lui-même des transferts. Il réussit à former un groupe avec une très bonne ambiance", explique-t-il.

Cela fait maintenant quatre saisons que les Olnois sont montés de P3C en P2B. Une montée réalisée sous la houlette de Boris Lambert. Ce dernier avait été remercié par le président Fassotte au milieu de la défunte saison. "Boris a réalisé un excellent boulot ici à Olne. On est monté en P2 avec lui, mais son message ne passait plus. Il y avait une certaine lassitude dans le groupe. Au fil des années, c’était devenu un pote dans le vestiaire, avec qui on buvait des verres après l’entraînement. On a vite senti que c’était l’année de trop, malheureusement", indique le capitaine.

Dans ce début de saison, les Vert et Blanc de "Mimi" soufflent le chaud et le froid, et pointent à la quatorzième place. "C’est dommage, car à La Calamine et à Houtain, on n’a pas été battu par plus fort. Warsage ne nous a pas surclassés non plus. On a la qualité pour se sauver", assure ce véritable clubman comme on n’en fait plus. "Olne, c’est mon club ! Je ne dis pas que je n’ai pas eu l’envie de quitter quand j’avais dix-neuf ans, mais j’ai connu de belles choses ici."

"J’aurais pu partir à Weywertz"

Même si au fil des saisons, les propositions de transfert n’affluent plus comme auparavant, capitaine Bonaventure laisse entrevoir un possible départ après cette saison-ci. "Je ne sais pas encore. J’aurais pu partir à Weywertz cette saison. Le coach Steve Paquay m’avait contacté, mais je voulais voir ce que cela donnerait ici avec le nouveau coach", conclut-il.