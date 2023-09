"J’avais signé pour la R2", confie Martin Di Prospero (Aubel)

"J’avais d’ailleurs signé à l’époque pour la R2, c’était avant de savoir qu’Aubel allait finalement monter à l’étage supérieur", explique celui qui se destine très prochainement à devenir prof de français et de citoyenneté en secondaires. "Cette saison, c’est avant tout un challenge pour moi ! Je n’avais jamais réellement joué en régionale par le passé. J’espère donc pouvoir montrer tout au long de la saison que j’ai ma place dans une telle équipe et que je peux me rendre utile et contribuer aux succès du groupe."

Visiblement, Martin Di Prospero n’a pas tardé à trouver ses marques. Ce dernier ayant déjà un réel impact sur le jeu aubelois tant sur le plan offensif que défensif. "Je suis vraiment très content d’avoir signé à Aubel, je me sens bien dans le groupe et j’ai l’impression d’avoir trouvé un club et une équipe qui me conviennent. Pour le moment le seul point négatif, c’est que c’est loin de chez moi puisque j’habite à Saint-Nicolas."

S’il a commencé très tôt le basket à Cointe, il a fait une pause pour s’adonner au judo. "Puis, étant entouré de basketteurs dans ma famille, je me suis remis à la balle orange", raconte Martin Di Prospero. "J’ai recommencé le basket à 13 ou 14 ans à Alleur et j’y ai fait toutes mes classes de jeunes. C’est également là que j’ai commencé en hommes, en y jouant dans toutes les divisions provinciales de la P4 à la P1. Je me considère comme un joueur loyal, je n’ai pas envie de changer de club chaque année. Mais l’équipe a explosé la saison dernière. J’ai commencé à écouter les propositions que je recevais et celle d’Aubel m’a vraiment bien plu. Le côté ambiance en dehors du terrain et familial du club étant très importants à mes yeux en plus d’un projet sportif convaincant."