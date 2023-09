Hockey: Verviers gagne le derby à Embourg et vise un ambitieux 24 points sur 24

Malgré un début de partie à l’avantage (dans la possession et les occasions) des Verviétois, ce sont pourtant les Liégeois qui ouvrent le score. "Comme toujours dans ces cas-là, c’est ce qui arrive quand on ne parvient pas à marquer", souligne-t-il. "Un but entaché de beaucoup de contestation, précise Damien Leruth, puisque l’arbitre aurait plutôt dû siffler un PC et non valider le but. Tout cela a engendré de la frustration, mais le coach a calmé tout le monde." Dès lors menés à la 18e minute, les Verviétois parviennent à revenir dans la partie, grâce au jeune Clément de Spa qui plante le 1-1. Dans la foulée, le capitaine Martin Lejeune donne l’avantage à son équipe.

"Mais suite à un petit relâchement, Embourg recolle au score, à 2-2, sans avoir beaucoup d’occasions pour autant", fait remarquer le manager de l’équipe. Dans l’euphorie de leur égalisation, les Liégeois poussent pour arracher la victoire, mais l’expérience verviétoise dans pareille situation finit par payer. Nicolas Gillet puis le jeune Max Reul permettent au RHCV de l’emporter (2-4) et d’enregistrer un six sur six en ce début de championnat. "Dans l’optique du coach, ce match était, parmi les huit premiers, celui qu’il juge le plus dur émotionnellement. C’est donc de bon augure pour la suite. D’ailleurs, il est confiant pour que l’équipe aligne un 24 points sur 24 avant de rencontrer des formations plus compliquées (les quatre équipes qui descendent de D1, Ndlr) à jouer", conclut Damien Leruth. Prochain match du RHCV: dimanche (15h) à domicile contre Ombrage.

Notons que du côté des dames, l’équipe première a engrangé son premier point en D2, également dans le derby à Embourg (1-1).

Embourg 2 – Verviers 4

Buts au RHCV: C. de Spa (1-1, 26e) M. Lejeune (1-2, 32e) N. Gillet (2-3, 43e) M. Reul (2-4, 48e).