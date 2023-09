Match d’alignement et avancé

La rencontre entre Olne et le Croatia Wandre qui avait été arrêtée en raison de la blessure de l’Olnois Niccolas Lesceque (27 août dernier) sera rejouée ce jeudi à 20h. À noter aussi que le match entre Houtain-Milanello et Battice est avancé à samedi soir (19h30).

Trois blessés à l’Espoir Minerois

Le coach minerois Gino Piol a perdu sur blessure pas moins de trois joueurs. En effet, Julian Gaillard et Benjamin Thomsin se sont blessés. Ludwig Leclercq, monté au jeu pour remplacer Thomsin, s’est également blessé au cours de la partie.

Provinciale 2C

Demarteau tire la sonnette d’alarme

"La situation actuelle de l’équipe m’inquiète et il est temps de se poser les bonnes questions, et ce, à tous les niveaux du club", expliquait le T1 amelois Robin Demarteau au terme de la défaite à Honsfeld (2-0). "La politique du club, basée sur des gars du cru et peu de transferts, est une bonne idée. Mais encore faut-il que certains joueurs, qui revendiquaient un certain statut, l’assument, ce qui n’est pas le cas. Il y a quand même des cadres comme Goenen et Ekissi, sans oublier le jeune Roderburg, qui sont irréprochables. Suis-je encore complètement investi dans ma tâche ? Bien sûr ! Même si je suis en droit de me poser pas mal de questions."

Ernst touché au ménisque

Touché au ménisque il y a quinze jours, Kevin Ernst était déjà de retour dans le onze lambermontois ce dimanche contre Weywertz (1-3).

"J’ai passé une IRM qui a montré que le ménisque externe était fissuré", précise le capitaine des Rouge et Bleu. "Vu mon âge, le spécialiste ne veut pas l’enlever. On m’a par contre fait une infiltration pour éliminer la douleur et protéger l’articulation."

Le cadet accepte la leçon de l’aîné

Ce dimanche, l’Andrimont de Manu Ruiz-Marin accueillait le Trois-Ponts du frangin Miguel. Au bout des nonante minutes, c’est l’aîné qui est sorti vainqueur de ce duel (2-0). "C’est la logique des choses. Manu est né avant moi et en connaît donc plus que moi", lâchait, avec beaucoup d’humour, le cadet de la famille.

Des Franchimontois insuffisants

Mécontent, le coach des 600 Patrick Courtois a dû une nouvelle fois effectuer un changement rapide: "C’est la seconde fois d’affilée que je le fais après 25 minutes pour insuffisance. C’est agaçant. Mais le pire, c’est que j’ai dû faire la même chose avec le remplaçant pour… la même raison."

Provinciale 3C

Interdit de stade ?

Raphaël Van Acker va-t-il interdire à son père de venir voir son équipe ? "La semaine passée, il n’a pas su venir et mon frère Ludovic a inscrit un doublé. Ce dimanche, il est venu et mon frère a marqué contre son camp. Je lui ai dit de rester chez lui la semaine prochaine."

Capitaine exemplaire

Touché aux côtes la semaine dernière, le Pepin Jason Lecloux était déjà sur le terrain vendredi à Aywaille B (défaite 4-2). "Il est passé chez l’ostéopathe avant le match, ce qui lui a permis de tenir 70 minutes", indique son coach Benoît Legrand.

Provinciale 3D

La RAHF perd Parmentier

Touché à la cheville, le joueur des Hautes Fagnes, Adrien Parmentier, a dû quitter le jeu peu avant la mi-temps.

Mariage

À Waimes-Faymonville, Thomas Gabriel a manqué le derby face aux Hautes Fagnes car il se mariait le lendemain. Toute l’équipe lui présente ses vœux de bonheur ainsi qu’à son épouse Charlotte.

Vacanciers

Beaucoup de joueurs manquaient à l’appel car ils étaient en vacances. C’était notamment le cas pour Fabian Urfels (Saint-Vith), Timothy Busch (Spa), Martin Frisée et Martin Forthomme (Hombourg) ou Fabrice Emonts-Gast (Lontzen). Le Xhoffurlain Jérémy Zander loupera le prochain match pour les mêmes raisons.

Wirtzfeld en ambulance

Pas de chance pour l’Elsautois Tom Wirtzfeld qui s’est démis le poignet en fin de match face à Jalhay. Le joueur a été emmené en ambulance.

Suspendus

Frank Scholl et Noah Heinen (Elsenborn) ainsi que Ruben Ordonez (Walhorn) ont écopé de la troisième carte jaune qui les privera du prochain match.

Avis de recherche

L’entraîneur de Hombourg, Olivier Beckers, est sans nouvelle de Nicolas Mirisola depuis le début de la saison. Il espère que ces quelques mots lui permettront de retrouver le chemin de l’entraînement.

Busch joueur-entraîneur

À Spa, Anthony Busch confirme qu’il sera joueur-entraîneur. Sim Aguilar sera son T2.

Lontzen perd Quintz

Cédric Quintz n’évoluera plus avec Lontzen jusqu’au mois de janvier car il part en mission avec l’armée.

Sart B encore plus jeune

Pour aller à Xhoffraix, les Sartois avaient deux U21 dans le groupe. Léo Detry a disputé les 90 minutes tandis que Loïc Heindrichs est monté au jeu en début de 2e mi-temps.

Provinciale 4F

Grégoire Kevelaer de retour

Avec le retour de vacances de Grégoire Kevelaer, l’entraîneur bollandois Alexandre Simon récupérera un noyau complet.

Cyril Charbon (Charneux) indisponible

Cyril Charbon sera indisponible entre dix et quinze jours. Thibault Keydener attend un diagnostic à la suite de sa blessure contre Herve B. Retour de vacances pour Maxime Marchese.

Robin Wallon (Pepinster B) de retour

Robin Wallon réintégrera le groupe après deux semaines de vacances.

Herve B: des retours et une absence

Sébastien Lowet et Basile Jacquet rentrent de vacances. Une nouvelle absence confirmée pour Jiody Bourdon à la suite des deux jaunes reçues dimanche et une incertitude pour Ugo Nivelle qui est sorti sur blessure à Charneux.

Le délégué d’Olne B à nouveau papa

Depuis jeudi passé, la famille olnoise s’est agrandie. Matouma Mack-Nicholson, le délégué de l’équipe, est devenu papa pour la deuxième fois. Notons les retours dans le groupe de William Peduzy et Tom Beckers qui étaient blessés.

Suspendu à Trois-Frontières B

Selon le coach Diamant Halili, Ismael Deville sera suspendu la semaine prochaine.

Provinciale 4G

Trois arrivées à la SRU

Omar Darkaoui, qui joue au Logistic Dison, sortira des salles pour rejoindre le groupe de Marc Ansion. Le T1 des Skillmen pourra aussi compter sur les arrivées de Mohamed Samantar et Fati Abgcar. "Mon noyau est complet maintenant", annonce Marc Ansion.

Antoine Tournay de retour à Malmedy B

Absent depuis le début de la saison à cause de problèmes à la cuisse, Antoine Tournay a enfin rejoué avec les Dragons. "Il est bien rentré et a apporté plus de mobilité dans notre jeu", souligne Christian Spits, le T1 de Malmedy B.

Charneux B: Cédric Heusschen a remis sa démission

"J’ai demandé ma démission avant le match. Nous n’étions que onze ce dimanche. J’avais six joueurs en vacances et j’en ai perdu d’autres avec le retour des scouts", peste le coach.

Fin de saison pour Jordan Chevolet

Blessé après 28 minutes, lors du premier match de Spa B à Honsfeld le 13 août, Jordan Chevolet ne jouera plus cette saison. Le verdict est tombé: il souffre des ligaments croisés.