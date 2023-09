Antoine Monie: "Jouer à Waimes-Faymonville me tient à cœur"

"J’ai fait toutes mes classes à La Calamine jusqu’en équipe première, explique le numéro 28 du Turkania-Wallonia. Je suis ensuite passé à La Minerie avant un retour chez les Calaminois. Après cela, il y a eu le Covid et surtout un passage à l’étranger pour le boulot. J’avais donc arrêté le foot et j’ai retrouvé les terrains un peu par hasard. Je suis allé voir un match du tour final à Welkenraedt, près de chez moi, je me suis dit que ça me manquait et qu’à 30 ans c’était le moment ou jamais pour reprendre. Après le match, j’ai discuté avec Jean-Claude Sonnet et c’est lui qui m’a fait venir à Waimes-Faymonville où il entraînait à l’époque."

"Trouver les automatismes"

Une saison plus tard, Antoine ne regrette ni d’avoir repris le foot, ni les trajets vers Faymonville.

"Jouer ici me tient également à cœur car mes parents sont tous les deux originaires de la région. Je me plais dans cette équipe où l’ambiance familiale accompagne le goût de bien faire les choses. La première année a été un peu compliquée car la fusion venait de se faire et nous avons connu la descente en P3. Mais l’idée est de remonter et je pense que nous avons l’effectif pour retrouver la 2e provinciale."

Pour y parvenir, Waimes-Faymonville a encore des points à travailler. Il faudra notamment marquer plus facilement.

"Cela reste une nouvelle équipe qui doit encore travailler ses automatismes, cela ne fait finalement même pas deux mois que nous avons repris. Dans le derby face aux Hautes Fagnes (NDLR: 1-1 vendredi dernier), nous n’avons pas pu concrétiser malgré quelques occasions, on va travailler pour marquer plus. Notre équipe possède pas mal de techniciens qui savent comment garder un ballon mais notre jeu manque encore un peu de profondeur."