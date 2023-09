RABC Ensival B 76 – Esneux St-Louis UTD D 66

RABC ENSIVAL: Lejeune 13, Raskinet 4, Hauglustaine 29, Delporte 3, Thomas 0, Delsemme 8, Erkenne 15, Dessart 4, Wegnez 0.

"Encore une très bonne entame de match avec une grosse intensité des deux côtés du terrain", apprécie le coach François Genet. "Ça nous permet de bien rentrer dans le sujet et de faire 22-13 à la fin du premier quart. Dans le second, on confirme en amenant la balle dans les mains de l’homme seul ce qui nous permet de faire encore plus douter l’adversaire."À l’aise au repos (42-26), les Ensivalois retombaient dans leurs travers en seconde mi-temps. "Pertes de balles et shoots forcés dans nos rangs permettent à l’adversaire de reprendre confiance et de revenir dans le match. Une mauvaise gestion de la montée de balle en fin de rencontre permet aux Liégeois de se rapprocher à cinq longueurs. On gère bien les deux dernières minutes. Bonne prestation collective mais manque de régularité."

RBC Aubel B 77 – ACSA Mosa Angleur 62

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 25, Correa 0, Horevoets 6, Grégoire 0, Blaise 15, Lejeune 6, Petit 8, Vauchel 5, Leduc 12.

"Après un départ à 0-7, on a dû se reprendre rapidement pour stopper les pivots adverses", relate Gauthier Liégeois privé de ses intérieurs Dejardin et Delrez. "On a bien réagi en empêchant qu’ils reçoivent la balle. Bonne prestation d’ensemble."

RBC Pepinster C 95 – R.U. Bellaire B 59

RBC PEPINSTER C: Goffart 11, Goemans 16, Lejeune 23, Wergifosse 11, Paul 6, Stassen 2, Akinbodu 4, Lecomte 6, Leclerq 4, Masson 2.

"Dès le départ, mes joueurs ont fait preuve d’une belle combativité", apprécie Loïs Voigt, le coach pepin. "Malgré un petit relâchement dans le second quart, le reste de la rencontre a été de bonne facture. Combativité, envie et esprit d’équipe ont été les maîtres mots. Cette victoire va indéniablement servir de déclic pour le reste de la saison."

Série B

Herve-Battice 76 – RSW Liège Basket D 47

HERVE-BATTICE: Bouchoms 4, Loupart 0, Serafin 2, Gorle 31, Deltour 2, Breuer 2, Mottard 12, Mercennier 0, Lambot 11, Linotte 6, Vanasch 2, Palm 4.

"Très bonne entame de match", constate le coach Christophe Hougardy. "Ensuite, on est tombé dans du laxisme: relâchement en défense, et, devant, de la précipitation. Mais avec un banc de douze joueurs, ce n’est pas évident non plus de rester concentré durant quarante minutes. Une bonne victoire pour lancer notre saison."