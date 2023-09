Romain Schyns en dépannage à Sart: "J’ai plus à perdre qu’à gagner mais je le fais pour le club"

Romain Schyns qui défend les cages d’une équipe de P1… même l’intéressé ne se rappelle pas à quand cela remonte. "Ouf ! La dernière fois, je crois que ça devait être à Raeren, il y a une dizaine d’années" rigole-t-il. Depuis ce dimanche et suite à la blessure de Geoffrey Speder, la question ne se pose plus puisque le portier a ressorti ses gants pour donner un coup de main à Sart, un club dont il a défendu les buts pendant plusieurs saisons en P2C avant de terminer par une pige du côté de Waimes il y a un peu plus d’un an. Depuis, le solide gaillard reste en mouvement… mais loin du foot. "Je continue à courir et je joue pas mal au padel, le sport à la mode. Mais le foot, c’est bien terminé." Sauf que quand ton club de cœur t’appelle car il a besoin de toi, c’est toujours compliqué de refuser.