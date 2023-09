But: Simar (0-1, 80e)

Malgré leur jeu très physique les Amelois n’ont pas fait le poids face à Malmedy B. "Malmedy B mérite sa victoire. Il n’y a rien à dire là-dessus", glisse Werner Zeimers, le coach germanophone. "On n’a pas été bon en première mi-temps. On marque sur une frappe lointaine à la 80e. c’était le match le plus compliqué de la saison", reconnaît Christian Spits, le coach de Malmedy qui signe un 15/15.

Ster-Francorchamps B 2 – Stembert 0

Buts: Palleschi (1-0, 36e), Blum (2-0, 83e)

Avec quatre absents, les hommes du circuit ont eu des difficultés face à Stembert. "C’est une équipe intéressante qui récupérait son noyau complet. On n’a pas très bien démarré mais on a su dominer quand il le fallait", relate Maxime Brant, le coach sterlain. De l’autre côté, le T2 Xavier Bouche était satisfait des siens. "Ils ont montré qu’ils avaient de l’envie. Ils ont joué avec les tripes."

Charneux B 2 – Stavelot B 3

Buts: Straat (1-0, 30e), Husquinet (2-0, 48e), Jérôme (2-1, 65e), Dumont (2-2, 68e), Giuliano (3-2, 85e)

Stavelot s’impose grâce à une remontada en 20 minutes. "On n’a pas été bon dans le jeu. Il a fallu attendre qu’on soit menés 0-2 pour qu’on réagisse. C’est la victoire qui compte", retrace Florian Dalleur, le coach stavelotain.

Son confrère Cédric Heusschen n’avait que onze joueurs. "On a fait un super match. malheureusement on craque physiquement."

Honsfeld B 1 – Heusy B 4

Buts: Maréchal (1-0, 23e), Renard (2-0, 33e), Noe (2-1, 48e), El Hadj (3-1, 53e), El-Asri (4-1, 65e)

Heusy B a pris la mesure de Honsfeld B. "On a bien maîtrisé le match hormis les dix premières minutes de chaque mi-temps. La victoire est méritée." Le coach germanophone Jérémy Bodarwé était déçu de l’issue du match. "On a très bien commencé. On mène et on manque le 2-0. Après, on fait une erreur et puis on s’écroule."

Jalhay B 1 – Union Limbourg 4

Buts: Noerdinger (0-1, 9e), Pirnay (0-2, 37e), Pirnay (0-3, 39e), Hallot (1-3, 42e), Pirnay (1-4, 57e)

"On se retrouve à dix contre onze pendant vingt minutes et on n’encaisse pas. On a été courageux. L’Union Limbourg a été agressif mais l’arbitre a bien géré", souligne Serge Rouwette, le coach jalhaytois.

Côté dolhaintois, Cédric Flon est direct: "Je ne retiendrais que les trois points et le triplé de Julien Pirnay."

SRU Verviers 3 – Spa B 3

Buts: Getoar (0-1, 1e), Varella (1-1, 40e), Getoar (1-2, 44e), Varella (56e), Aelens (3-2, 67e), Dandrifosse (3-3, 73e)

Carte rouge à Spa B: Getoar (87e)

Match très intense entre la SRU Verviers et Spa B qui se quittent dos à dos. "Un match à oublier au plus vite. On n’a pas été très bon et on loupe un penalty", peste Marc Ansion, le coach de la SRU.

De son côté, Olivier Gilis était satisfait de la combativité de ses hommes. "C’est une victoire au niveau de l’esprit d’équipe. On mène 1-2 à la mi-temps. On se fait renverser et on recolle au score."

Baelen 1 – Waimes-Faymonville B 1

Buts: Derousseau (1-0, 67e), Pirard (1-1, 70e)

"Très beau match de football. agréable à regarder. Il y a eu beaucoup d’occasion de chaque côté. Ça aurait pu être 2-2 ou 3-3 mais je suis content avec un point", positive Geoffrey Foguenne. Son homologue Éric Heuse était lui aussi satisfait du partage. "La pièce aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. je pense que nous sommes tous contents du point du partage."