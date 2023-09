Olne B 2 – Élan Dalhem 1

Buts: Fiore (1-0, 2e), Lesecque (2-0, 69e), Ruwet (2-1, 75e).

Olne prend ses trois premiers points de la saison contre l’Élan Dalhem malgré un joueur de champ au but. "On fait quinze bonnes premières minutes en marquant très rapidement. Ensuite mon keeper se blesse et je suis obligé de le remplacer par un joueur de champ. Malgré cela, nous avons gardé l’avantage jusqu’au terme de la partie", commente Vincent Peduzy, le coach olnois.

Melen B 2 – Welkenraedt B 4

Buts: Schmuck (0-1, 10e), Hagelstein (1-1, 30e), Stranen (2-1, 41e), Halibev (2-2, 62e), Schmuck (2-3 sur pen, 84e), Pinckaers (2-4, 89e).

Carte rouge: Baudon (2j, 45e).

"C’est un soulagement de prendre nos trois premiers points de la saison. Je pense que notre expérience a fait la différence face à la jeunesse de Melen B. Pour parler de l’adversaire, je pense que cette équipe va accrocher beaucoup d’autres formations dans ce championnat", analyse Thibaud Lahaye, le tacticien de Welkenraedt B.

Cheratte 7 – Cornesse B 1

Buts: Arslan (1-0, 5e, 2-0, 7e, 3-0, 15e, 4-0, 18e), Akgun (5-0 sur pen, 35e), Troquet (6-0, 40e), Ucakci (7-0, 75e), Defawes (7-1, 80e).

C’est une véritable raclée que Cheratte a infligée à Cornesse B. "Il n’y a pas eu match, avoue l’entraîneur de Cornesse B Thomas Wydooghe. Nous avons été totalement inexistants en première période, ce qui explique le score de 6-0 à la pause. Je n’avais que onze joueurs pour effectuer le déplacement, ce qui est beaucoup trop faible pour revendiquer quelque chose. J’ai même des joueurs qui n’avaient pas envie de faire le déplacement, c’est comme ça le foot."

Pepinster B 1 – Battice B 5

Buts: Houyon (1-0, 28e), Schoonbroodt (1-1, 41e), Lejeune (1-2, 48e), Fortemps (1-3, 59e), Fossion (1-4, 74e), Lejeune (1-5, 90e).

"Nous étions bien placés et nous menions même au score. À partir de l’égalisation et en seconde période, nous nous faisons avoir par des stupidités. Battice B dont je souligne l’excellente mentalité, a été beaucoup plus efficace que nous. Le score fait mal mais la victoire des batticiens est logique", admet le T1 de Pepinster B Didier Servais. En face, l’avis concernant le score est identique. "Nous étions menés au score, j’ai demandé à mes joueurs de rester calmes. Ils ont respecté mes consignes et en deuxième période, on déroule et le résultat final est à mon sens logique", analyse Clément Weber, le mentor batticien.

Bolland B 3 – Trois-Frontières B 2

Buts: Mwula (0-1, 20e), Hahn (1-1, 26e, 2-1, 28e), Fohn (3-1, 80e), Sistermann (3-2, 83e).

"On mérite cette victoire car nous sommes allés la chercher avec les tripes", confie Anthony Solitro (le T2 de Bolland B). Soupe à la grimace du côté de Trois-Frontières B. "Aucune envie de mon groupe et des mauvais choix de ma part, voilà mon analyse", grogne Diamant Halili, le T1 de Trois-Frontières B.

Provinciale 4C

Fraiture Sports B 0 – Chevron 4

Buts: Gilson (0-1, 11e), Ferrara (0-2, 20e), Gilson (0-3, 40e), CSC (0-4, 50e).

"C’est une victoire facile dans les chiffres et sur dans les faits aussi. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Je tiens à signaler la correction de l’équipe adverse et du club. Nous avons été bien reçus", souligne le coach stoumontois Sébastien Grosjean.

Franchimont B 3 - Xhoris B 5

Buts : Martin (1-0, 10e), Philippart (1-1, 29e), Perez sur pen. (2-1, 30e), Poti (2-2, 70e), Bastin (3-2, 73e), Poti (3-3, 86e), Seleck (3-4, 90e), Cugnon (3-5, 93e)

Alors qu’ils ont mené quasiment tout le match, les jeunes Theutois de Geoffrey Marette se sont fait reprendre et dépasser en toute fin de partie. "On fait encore trop d’erreurs individuelles pour tenir la longueur sur 90 minutes. Dommage" pointe le technicien.