Buts: Denis (1-0, 1ère ; 2-0, 6e ; 3-0, 13e), L. Van Acker csc (3-1, 42e), Chiegang (3-2, 50e), Paulus sur pen. (4-2, 62e)

Mis sur orbite par Axel Denis (déjà auteur de 3 buts après 13 petites minutes), Cornesse s’est ensuite fait peur. "Ils reviennent à 3-2 alors qu’on a encore touché deux fois la latte" raconte le T1 Raphaël Van Acker. "On se dit à ce moment-là que la réussite a choisi son camp. Heureusement, on met le quatrième dans la foulée et là, il n’y a plus eu match." Grâce à ce succès, les Cornésiens confortent leur position dans le top 5.

Aywaille B 4 – Ent. Pepine 2

Buts: André (1-0, 22e), Bebronne (2-0, 27e), Wilmet (3-0, 39e), Lopez (3-1, 50e), Deltour (4-1, 65e), Tarik (4-2, 72e)

Nouvelle défaite pour l’Entente qui peine décidement à décoller en ce début de saison. "Ils étaient trop forts pour nous en première mi-temps" admet l’entraîneur Benoît Legrand. "On a été beaucoup plus hargneux par la suite mais ça n’a pas suffi pour recoller au score."

La Minerie B 7 – Harzé 2

Buts: C. Esposito (1-0, 10e), Binet (2-0, 16e), Limet (2-1, 48e), Wadeleux (3-1, 52e), C. Esposito (4-1, 55e ; 5-1, 58e), Plunus (6-1, 63e), Baiwir (6-2, 70e), A. Esposito (7-2, 73e)

Une semaine après son premier succès, La Minerie B a enchaîné par un impressionant carton face à l’un des ténors de la série. "Tout a bien tourné pour nous avec deux buts très rapides puis trois autres coup sur coup à la reprise. Sur notre synthétique et par cette chaleur, on les a fait complètement craquer physiquement en faisant tourner le ballon et en évitant les duels" sourit le coach Thibaut Muylkens dont le buteur Calogero Esposito a inscrit un nouveau triplé.

Chênée 5 – Bolland 1

Buts: Leno (1-0, 12e), Gollinvaux (2-0, 14e), Salentiny (3-0, 18e), Braeken (4-0, 36e), Jochmans sur pen. (4-1, 43e), Nskoba sur pen. (5-1, 89e)

Cartes rouges à Chênée: Abdurzakov (62e, directe), Boz (85e, 2 j.)

Carte rouge à Bolland: J. Bosard (88e, 2 j.)

"On prend trois goals de diablotins dès le premier quart d’heure qui tuent tout le match " réagit le mentor bollandois Antoine Wilkin après cette grosse claque.

Lambermont-Rechain B 0 - Beaufays B 2

Buts: Mlapla (0-1, 41e ; 0-2, 68e)

Carte rouge à Lambermont-Rechain B: Barbette (78e, 2 j.)

"Je sors de ce match frustré par le scénario et l’arbitrage car cette fois, mes gars ont vraiment fait tout ce qu’il fallait" pointe le technicien verviétois Kevin Cremers, toujours bloqué à deux unités avec son équipe.