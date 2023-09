But: Lemaire (1-0, 37e).

"Chacun a eu sa mi-temps. Saive la première et nous la seconde. On ne marque pas contrairement à eux. Je suis déçu, même s’ils auraient pu mener 2 ou 3-0 à la pause", analyse le mentor calaminois Mike Hendrick.

La Minerie 4 – Trois-Frontières 4

Buts: Gerrekens (0-1, 5e), Van Melsen (1-1, 10e), J. Gaillard (2-1, 22e), Van Melsen (3-1, 37e), Masset (3-2, 57e), Van Melsen (4-2, 60e), Masset (4-3, 84e), Larue (4-4, 87e).

"On a dominé la rencontre dans sa totalité. J’ai eu trois blessés qui désorganisé toute ma défense", râle le stratège minerois Gino Piol.

"C’est un bon point, car on revient à 4-4. Cependant, je suis frustré, car on continue à jouer quand on mène 0-1 au lieu de fermer boutique", râle le T1 frontalier Fabrice Burdziak.

Battice 3 – Croatia Wandre 2

Buts: Rexhepi (1-0, 15e), Janssen (2-0, 18e), Hanoset (2-1, 49e), Ramirez (3-1, 51e), Busarello (3-2, 54e).

Carte rouge à Croatia Wandre: Goblet (45e directe).

"Nous avons été bons pendant une heure. Après cela, Croatia pouvait revenir à égalité. Nous ne devons pas nous enflammer", raconte le T1 batticien Benjamin Marechal.

Aubel B 4 – Blegny 1

Buts: Diaferia (1-0, 5e), Carrein (1-1, 10e), Diaferia (2-1, 60e). Baumans (3-1, 80e), Xhonneux (4-1, 87e).

"Mes joueurs ont réussi à être patients. On fait 2-1 à l’heure de jeu et nous assurons la victoire dans la fin de match. Nous avons été plus concrets que Blegny", souligne le tacticien aubelois David Malta.

MCS Liège 2 – Herve 3

Buts: Closset sur pen (0-1, 20e), NC (1-1, 35e ; 2-1, 37e), Verhust (2-2, 70e), De La Cruz (2-3, 80e).

"C’est dommage de se faire peur, car nous réalisons un bon début de match et on les remet dans le match avec deux cadeaux. On gagne, mais un peu par hasard", se contente le coach hervien Ben Joly.

Richelle B 3 – Welkenraedt 4

Buts: Hogie (1-0, 27e), Corman (1-1, 30e), Pawecz (2-1, 53e), Binot (3-1, 68e), Roggemans sur pen (3-2, 70e), N. Carlier (3-3, 77e), Corman (3-4, 83e).

"Je suis presque désolé pour Richelle B. Ils étaient au-dessus de nous, mais mon équipe a montré une force de caractère impressionnante pour l’emporter", avoue le technicien welkenraedois Gregory Degotte.