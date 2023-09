Maxime Mignon: "La Calamine, un club familial comme je les aime"

Si le récent transfert du joueur vers le club germanophone en a étonné plus d’un, il ne s’est évidemment pas conclu par hasard. "Ce choix était mûrement réfléchi. Au moment où le coach Alex Digregorio m’a contacté pour m’expliquer son projet assez ambitieux, la situation était plutôt floue du côté de Visé qui attendait l’arrivée d’un possible repreneur. Le projet calaminois me correspondait parfaitement, puisqu’ils venaient de monter deux fois consécutivement et ne comptaient pas s’arrêter là", confiait-il samedi soir, dans la foulée de la défaite de Kelmis, 0-2 face à Tubize-Braine.

Trois mois plus tard, Maxime Mignon a déjà pris ses marques au sein du club frontalier où il découvre la D2 ACFF, comme la plupart de ses coéquipiers d’ailleurs. "Il règne une atmosphère particulière ici, c’est un club très familial comme je les aime. Malgré le bilan chiffré de 3 points sur 9 en championnat, j’ai déjà vu beaucoup de bonnes choses. La mentalité des joueurs est irréprochable, ils ne lâchent jamais rien et celui qui possède un peu moins de qualités footballistiques compense par un mental d’acier. C’est très rare de voir une telle solidarité dans une équipe", se réjouit le keeper qui se voit faire de vieux os à La Calamine. "Même si ma carrière de joueur est loin d’être terminée, je commence à penser à la suite. Je compte démarrer les cours d’entraîneur prochainement, et pourquoi pas intégrer le staff Vert et Blanc d’ici quelques années", conclut le numéro 90.