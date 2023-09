Mathieu Gérardy et Raphaël Crémer, 35 et 32 années sous la vareuse d'Aubel

Un autre, c’est assurément la longévité de certains au sein du matricule 1388. Deux joueurs ont été fêtés le week-end dernier. Il s’agit de Mathieu Gerardy et Raphaël Crémer qui ont fait toute leur carrière au RBC Aubel. Soit 35 ans en Vert et Blanc pour le premier cité, 32 pour le second.

"On a décidé ensemble d’arrêter au terme de la dernière saison, nous jouions encore en P4", explique Mathieu Gérardy. "N’ayant pas trouvé de date qui arrangeait tout le monde, on a été fêté lors de cette reprise."

L’occasion aussi quelque part d’un passage de témoin entre l’ancien président (Léon Leduc, à l’arrière sur la photo) et le nouveau (Christophe Liégeois, à droite).