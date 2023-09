Le banc de Herve B fait la différence dans le derby de P4F face à Charneux (photos)

La réponse hervienne ne tarde pas puisque trois minutes plus tard (10e), Nicolas Blanchy envoie son ballon sur le cadre adverse. Charneux pousse offensivement et à la 15e minute, il faut un bel arrêt du gardien de Herve B pour éviter le 1-0. Le premier quart-temps (break chaleur) se termine sur un partage d’occasions restées stériles. La mi-temps se poursuit avec une baisse d’intensité et de qualité de part et d’autre. Deux minutes avant la mi-temps, Herve B manque une grosse opportunité de prendre l’avantage et Monsieur Wintgens siffle la pause sur ce score vierge. "On n’a rien proposé, on est tombé dans le piège hervien, analyse Alexandre Lorquet, le T1 charneutois. À la suite de l’exclusion, le but était de garder le zéro derrière mais ça n’a pas tenu."

"Certains joueurs me semblaient fourbus en seconde période"

Le deuxième acte commence par un partage de possibilités sans pour autant changer le marquoir. Le chrono défile et Charneux se montre de plus en plus nerveux sur le terrain. Une attitude sanctionnée à la 77e minute lorsque Amaury Pesser est exclu pour mauvais geste. Réduite à dix, l’équipe charneutoise souffre. Herve B profite de son avantage numérique pour déflorer le score à la 84e minute. Pierre Bodson termine une action collective et met son équipe aux commandes, c’est 0-1. Les Bleu et Blanc tentent bien le tout pour le tout dans les dernières minutes mais le score n’évolue plus.

Herve remporte le derby du Plateau gardant ainsi le contact avec le haut du tableau. "Même si les deux équipes ont eu des occasions, j’estime que notre victoire est logique. Certains joueurs me semblaient fourbus en seconde période, ce qui a précipité mes changements. Des remplacements qui se sont montrés efficaces et j’estime même que c’est grâce à eux que nous l’emportons", dixit Nicolas Wuidard, le coach fromager.

Charneux 0 – Herve B 1

Arbitre: M. Wintgens.

Cartes rouges: Pesser (73e directe), Bourdon (89e 2 j).

Carte jaune: Servais.

But: Bodson (0-1, 84e).

CHARNEUX: De Hey, Royen, Lucassen, Scheffer, S.Charbon, Houben (75e Baguette), Simonis, Pesser, C.Charbon (72e Keydener), Colyn (69e Demonceau), Peerboom.

HERVE B: Moray, Bertrand, Servais, Spirlet, Lejeune, Nivelle (62e Bodson), Claessens, Halleux (57e Bourdon), Gülpen, Lemaire, Blanchy (88e Smets).