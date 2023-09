Évolution du score: 10e: 16-13, 20e: 30-35 (14-22), 30e: 41-51 (11-16), 40e: 51-77 (10-26).

RBC PEPINSTER: Polys 0, Van Bladel 5, Vanaubel 9, Leemans 7, Bourlioux 21, Scholtis 0, Lemmens 6, Willems 3, Massin 0.

"Je peux accepter une défaite mais je ne suis pas d’accord avec l’attitude et la manière affichées, on a été dominé dans l’agressivité", affirmait Justine Colson après le sévère revers des Pepines face à Namur. "On avait pourtant bien démarré avec un jeu collectif qui permettait de trouver la fille seule. Malheureusement, on s’est ensuite perdu en tentant trop d’exploits individuels infructueux alors que Namur a commencé à rentrer ses shoots."

Malgré déjà un certain gaspillage, Pepinster prenait le premier les commandes (6-0) avant que Namur ne débloque son compteur sur deux lancers francs. Il fallait attendre cinq minutes pour le premier panier de plein jeu des visiteuses, un trois points qui leur permettait de recoller à 6-5. Face à ce danger, Bourlioux rassurait ses coéquipières (8e: 14-5).

Dans le second acte, l’avance locale grimpait jusqu’à dix unités – notamment grâce à un trois points de Van Bladel – avant un nouveau retour des Namuroises au quart d’heure (23-19). Avec, cette fois, une prise de pouvoir des visiteuses qui passaient devant (18e: 26-27) pour toujours être aux commandes au moment de rentrer une première fois au vestiaire (30-35).

Il fallait plus de trois minutes à la reprise pour enregistrer un premier panier, l’œuvre de Van Aubel immédiatement contrecarrée par une bombe namuroise (24e: 32-38). Les visiteuses – qui avaient déjà monté le rythme et l’intensité défensive en fin de première mi-temps – poursuivaient sur ce modèle pour prendre plus de dix points d’avance (38-49). Jamais plus les Pepines ne pourront inverser la tendance face à un adversaire plus adroit à distance et plus déterminé.

Liège Panthers B 60 – Herve-Battice 58

Évolution du score: 10e: 13­-17, 20e: 28-34 (15-­17), 30e: 41-45 (13­-11), 40e: 60-58 (19­-13).

HERVE-BATTICE: Henry 11, Collignon 7, Lizin 2, Bonvoisin 14, Cosentino 6, Henrard 13, Remacle 0, Poussart 0, Antoine 5.

Si le départ était à l’avantage des Panthers, très vite les visiteuses passaient devant. "On prend les commandes de la partie après quatre minutes de jeu", explique Alain Denoël. "Et ce, grâce à de bonnes combinaisons et une juste alternance entre jeu intérieur/extérieur. Mais on laisse les Panthers en vie en leur autorisant trop de rebonds offensifs."

La reprise était toujours en faveur de Herve-Battice qui voyait son avantage grimper à 12 unités. "Puis on commence à souffrir physiquement, on donne beaucoup de fautes et de lancers francs", constate le coach des Jaunes. "On reste devant grâce à un très bon passage de Henrard derrière la ligne des 6m75."

Mais toujours dominées au rebond, les Herbagères voient Liège Panthers passer devant à trois minutes du terme. "Le mano a mano trouve son épilogue à la dernière seconde avec un trois points totalement improbable des Liégeoises. Cruel pour nous !"