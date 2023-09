Dos au mur, l’avant du Stade Verviétois Ali Yilmaz a fait parler la poudre

"On connaît les forces de notre attaquant, se félicite Christophe Kinet, l’entraîneur des Lainiers. Il est capable d’éliminer son homme et de faire la différence dans les petits espaces".

Avec un rendement famélique depuis le début du championnat, la division offensive des Stadistes suscitait beaucoup d’interrogations. Ce dimanche, pour sa première titularisation, Ali Yilmaz est parvenu à dissiper le doute.

"À l’exception d’Abdou Akdim, ce sont de nouveaux joueurs qui composent notre ligne d’attaque. Il est légitime d’avoir un temps d’adaptation avant d’être vraiment performant. À titre personnel, j’ai souffert d’une blessure au dos qui a perturbé ma préparation. Mon activité professionnelle dans le bâtiment n’a pas facilité la guérison mais, désormais, j’ai retrouvé la plénitude de mes moyens".

Premier buteur de plein jeu en championnat pour permettre à son équipe de recoller au score, imaginait-il encore pouvoir se montrer décisif quand l’Union prit le large au marquoir ?

"Nous n’avons jamais baissé les bras et nous avons réussi un petit exploit face à une jeune équipe pétrie de talent mais manquant logiquement d’expérience".

Les conseils de Guillaume Legros

S’érigeant en exécuteur des hautes œuvres pour terrasser l’adversaire, Ali Yilmaz ne se contenta pas de trouver le chemin des filets puisqu’il décocha également un puissant envoi sur l’équerre du but et força le coup de réparation converti par Julian Demarteau. Une prestation très accomplie pour un joueur qui, après six saisons passées à Hamoir, se félicite d’avoir rejoint Bielmont.

"J’avais plusieurs propositions mais le discours du coach m’a séduit. Il sent vraiment le foot et il m’a donné le sentiment que j’allais être quelqu’un d’important pour le groupe. Je me suis rapproché de mon domicile, à Cheratte, et j’ai la chance de pouvoir progresser grâce aux séances spécifiques dispensées par Guillaume Legros." Orfèvre en la matière, l’entraîneur-adjoint du Stade Verviétois a sans aucun doute apprécié le sens du but et le travail accompli par son successeur montrant qu’il appliquait parfaitement les conseils prodigués tout au long de la semaine.