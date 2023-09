Bryan Errens (Malmedy): "Prouver que je mérite la confiance du coach"

Après avoir effectué toutes ses classes à Elsaute, le gardien de 21 ans en est à sa quatrième saison du côté du Stade Lechat. S’il a dans un premier temps été la doublure de Germain Hagemann (parti à Weywertz), il est depuis cette saison le titulaire entre les perches malmédiennes. "Ça ne change pas grand-chose à mon approche. Il faut toujours être au top et ne pas se relâcher. Il y a un deuxième gardien et si je suis moins bon pendant une certaine période, je risque de perdre ma place. Il faut que je continue à bosser et prouver que je mérite la confiance de l’entraîneur."

Malgré le début de saison sans faute de son équipe, celui qui étudie pour devenir éducateur spécialisé reste les pieds sur terre et ne s’enflamme pas. "Comme le dit notre coach depuis le début, l’objectif est de faire mieux que l’année passée, que ça soit en termes de classement, de points, de buts marqués et de buts concédés. Pour le moment, ça marche mais une saison, c’est très long. On a bien négocié les cinq premières étapes. On doit continuer à prendre match par match, avec à chaque fois l’envie de l’emporter", conclut Bryan Errens.