Antoine Lenaerts est passé de la P2 à la P1 avec Aubel: "Un accomplissement"

Après un mois de disette sans marquer, les Aubelois ont enfin vaincu leur malédiction offensive ce dimanche, et de quelle manière ? Avec un éclatant 6-0 face à Trooz, synonyme de première victoire. Le nouvel élan positif concorde avec l’arrivée du jeune Antoine Lenaerts dans le noyau des Vert et Blanc. Suite à la panne offensive, Tony Niro ne s’est pas gêné de piocher dans les cartouches de la P2. "On fait un très bon début de saison en P2. On marque beaucoup. J’ai d’ailleurs inscrit un quadruplé contre Houtain Milanello. Aubel ne marquait pas en P1 et ils ont vu qu’il y avait un buteur en P2. Ils sont venus me chercher", explique le numéro 7 qui compte déjà deux titularisations dans l’élite provinciale. C’était à Fize et ce dimanche contre Trooz: les deux meilleurs matches des Siropiers. "Je ne crois pas que c’est une coïncidence. C’est un travail d’équipe et pas d’un seul joueur", modère celui qui s’est bien intégré dans le vestiaire de l’équipe A. "Tout le monde se pousse vers le haut. L’ambiance est excellente", confie-t-il.