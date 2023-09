Waimes, Faymonville, Ovifat et Sourbrodt: tous contents

Il faut attendre pratiquement vingt minutes pour assister aux premières escarmouches de ce derby opposant les Hautes-Fagnes et Waimes-Faymonville, ce vendredi. Si les occasions sont rares, il y a surtout très peu de contacts et de fautes, un constat assez inhabituel dans un derby. C’est le gardien des Hautes Fagnes, Pirotte, qui aura l’arrêt le plus compliqué de la 1re période à réaliser: il se détend bien sur un envoi de Doucene.