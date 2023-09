Un point pour Raeren, mais le penalty manqué par Klauser aurait pu tout changer

"Avec cette chaleur, c’était difficile pour tous les acteurs", explique le T1 raerenois Éric Vandebon. "Durant cette première période, aucune des deux équipes n’osait se livrer. De notre côté, nous étions attentistes et nous manquions d’intensité positive dans les duels. J’ai demandé à mes gars de remédier à ce problème, ce qu’ils ont fait."

Raeren remonte en effet sur le terrain avec de bonnes intentions et recolle rapidement au score grâce à un autobut de Vinaimont (1-1). Dix minutes plus tard, Laschet est accroché dans le rectangle. Malheureusement pour les Germanophones, Klauser place au-dessus. La chance de Raeren vient de passer. Malgré des possibilités pour Tchamdjou (62e) et Mbazoa (90e) côté aqualien, et pour Gaillard (91e) côté visiteur, le score n’évolue plus et les deux formations se quittent sur un nul somme toute logique.

"On rentre bien dans la seconde mi-temps et on égalise rapidement. Malheureusement, on loupe ce penalty qui aurait donné une autre fin de rencontre", enchaîne le mentor des Jaunes. "On a essayé de forcer la victoire mais au bout du compte, le partage est logique. Il y a des bons et des mauvais matchs nuls. Ici, c’est un bon."

Aywaille 1 – Raeren-Eynatten 1

Arbitre: M. Lobet

Cartes jaunes: Toussaint, Lacroix ; Stoffels

Buts: Tchamdjou (1-0, 34e), Vinaimont csc (1-1, 47e)

AYWAILLE: Deuizings, Evrard (58e Mbazoa), Lacroix, Toussaint (64e Ferron), Cubedo, Vinaimont, Manirakiza, Adib, Soto Munez, Tchamdjou (79e Mibenge), Chubaka (76e Keita)

RAEREN: Goffin, Bernard (39e, Thonus), Bissen, Klauser (79e Gaillard), Bonnechère, Stoffels, Di Nicolas, Lo Presti (65e Pousset), Laschet (74e Ngiambila), La Delfa, Bamba