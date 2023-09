Stavelot - Sart (1-1): "Ça a le mérite de casser notre spirale de défaites"

En manque de confiance et en déficit de points, les deux formations montées de P2C il y a quelques mois n’ont pas encore trouvé la bonne carburation pour s’adapter à la P1. Symptomatique, le premier but sartois inscrit par Keller sur un penalty évitable que regrettait le T1 de Stavelot Julien Godard: "C’est une faute de préminimes, absolument pas nécessaire. Cette ouverture du score nous fait très mal et confirmait une première mi-temps très laborieuse. Par la suite, c’était nettement mieux." Méritoirement devant à la pause, les Sartois s’éteignaient complètement au retour de celle-ci. Installé dans le camp adverse, Stavelot revenait au score peu après l’heure de jeu grâce à une belle tête lobée de Lekeu, splendidement servi par un Cyril Brissinck qui démontrait une nouvelle fois qu’il sera l’atout offensif majeur de son équipe cette saison.

"Le résultat paraît finalement logique" commentait le mentor sartois Olivier Laffineur. "Chaque équipe a eu sa mi-temps même si on regrettera évidemment cette dernière toute grosse opportunité." Le technicien faisait là référence au face-à-face perdu dans les arrêts de jeu par Fabrice Sambi Lokonga face à un Thys impérial. Cette situation faisait suite à un coup franc dévié de Glogov qui aurait aussi pu donner l’avantage à Stavelot quelques instants auparavant. Bref, si le match aurait pu basculer d’un des deux côtés sur le fil, le 1 partout le résumait finalement très bien.

"Ne pas être battu"

Du côté de Julien Godard, on pointait "un point qui n’arrange personne" dans le chef d’Olivier Laffineur, on se voulait plus positif: "Cette unité a le mérite de casser notre spirale de défaites. Chez un concurrent direct, l’essentiel était de ne pas être battu." Là où les deux tomberont en tout cas d’accord, c’est que leurs équipes respectives vont devoir franchir un cap supplémentaire afin de commencer sans tarder à engranger des points dans cette P1.

Stavelot 1 – Sart 1

Arbitre: M. Fickers

Cartes jaunes: Lukoki, Brissinck, Boucha ; Evrard, Lokonga, Heindrichs

Buts: Keller sur pen. (0-1, 30e), Lekeu (1-1, 65e)

STAVELOT: Thys, De Smet, Kalac, Lukoki, Lekeu (73e Boucha), F. Colin (89e Bonjean), Militello (87e Quaranta), Nemes, Brissinck, Gillet (58e Glogov), Troch

SART: Schyns, Heindrichs (89e Siffert), Depresseux, Jakic, Léonard (75e Stolsem), Dufour, Evrard, Meessen, Keller (84e Balhan), Counotte, J. Colin (66e Sambi Lokonga)