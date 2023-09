Évolution du score: 10e: 18-13, 20e: 30-27 (12-14), 30e : 46-48 (16-21), 40e : 61-65 (15-17).

RABC ENSIVAL: Hauglustaine 5, Genet 11, Erkenne 14, Toussaint 7, Horris M. 0, Pitz T. 4, Pitz A. 2, Desert 11, Leclercqs 7.

La victoire décrochée à Beez une semaine plus tôt était une belle surprise, le premier match à domicile a de quoi faire déchanter...

"On a été mauvais", claque le coach Antoine Massart. "Sur neuf joueurs, deux ont été à niveau. C’est dommage, car malgré cela on aurait pu gagner."

Ensival avait pourtant pas mal démarrer pour afficher 18 à 13 après dix minutes de jeu. Mais le rendement offensif a très vite chuté et le groupe n’a pas eu les ressources pour réagir... "La mentalité a été nulle, le coach sans doute aussi", avance sans pitié le T1 ensivalois. "Offensivement, on n’a rien vu de collectif. Ça été chacun pour soi. Résultat, on marque 61 points à la maison. On doit tous se remettre en question. Arrêter de pleurer, regarder dans son assiette avant de critiquer l’autre et se remettre au travail !"

Royal Spa BC 57 - Fresh Air 71

Évolution du score: 10e: 12-24, 20e : 22-37 (10-13), 30e : 39-52 (17-15), 40e : 57-71 (18-19).

R SPA BC: Pluys 3, Lejeune 2, Muller 3, Rossinfosse 15, Huby 1, Hendricks 17, Cornet 2, M.Vita 2, Mathieu 2.

Spa récupérait MVita et Pluys mais devait toujours composer sans Léonard blessé pour affronter une solide formation du Fresh Air qui pouvait compter sur douze rotations. "Pas dans le rythme, on loupe complètement notre départ en encaissant un 0-10", pointe le coach Michel Pluys. "Un changement défensif et davantage d’agressivité ont permis de stopper l’hémorragie dans le second acte."

Mais les Spadois comptaient 15 longueurs de retard à la pause, un handicap qu’ils ne pouvaient gommer au final même s’ils faisaient jeu égal après la pause. "Le point positif, c’est la belle réaction collective. On voit qu’on n’est pas loin mais on ne peut pas se permettre de ne pas répondre présent dès le début de match."

Olympic MSM 61 - BC Verviers 75

Évolution du score: 10e : 23-26, 20e : 39-36 (16-10), 30e : 48-52 (9-16), 40e : 61-75 (13-23).

B C VERVIERS: Laloge 7, Gerlache 15, Delsemme 5, Akinbodu 10, Pirard 10, Roosen 7, Casamento 2, Wilkin 11, Domken 0, Vermierdt 8.

Après un premier succès à domicile sans trop d’opposition, le déplacement à Mont-sur-Marchienne était un vrai premier test pour le groupe de Bruno Dagnely. "Et on s’en sort bien!", se réjouit le T1 verviétois. On a mieux défendu en seconde mi-temps, de quoi gagner des ballons et partir en contres. Et on fait la différence physiquement dans le dernier acte. Victoire collective avec une belle complémentarité entre jeu intérieur et extérieur."