Buts: Rogister (1-0, 28e), Bruels (1-1, 38e), Scholl (1-2, 41e), Rogister (2-2, 62e), Bruels (2-3, 75e), Hansen (3-3, 90e+4)

"On a vécu un tout bon match de P3, très offensif et avec des occasions des deux côtés, résume Tommy Chiragarhula, l’entraîneur de Saint-Vith. Nos trois erreurs se sont payées cash et on peut être content avec un point même si on a encore eu une occasion de faire 4-3 à la fin."

"Avant le match, j’aurais signé à deux mains pour prendre un point à Saint-Vith mais c’est râlant d’en perdre deux à la dernière minute, explique Andy Malmendier, le coach d’Elsenborn. Sur la dernière action, je partais en contre et l’arbitre siffle une faute inexistante. Saint-Vith balance devant, mon gardien se loupe et on prend le 3-3."

Goé 1 – Bullange 3

Buts: Roeder (0-1, 22e), Kolel (0-2, 28e), Crahay (0-3, 65e), Loozen (1-3, 89e)

"J’ai dû composer une équipe inédite car certains étaient blessés, à un mariage ou en vacances, regrette Thierry Polis, l’entraîneur goétois. Face à un bloc comme celui de Bullange, nous avons manqué de cohésion."

"Je savais que Goé était venu nous filmer, j’avais donc changé le système, raconte Raph Lognoul, le T1 de Bullange. On se méfiait de cette jeune équipe qui a mis un gros pressing et a eu quelques occasions mais nous avons fait le boulot et il n’y avait pas photo."

Hombourg B 4 – Walhorn 8

Buts: Bieleu (1-0, 12e), Asanaj (1-1, 29e), Aussems (1-2, 35e), Renkens (2-2, 40e), Beuken (3-2, 41e), Musovic sur pen. (3-3, 45e), Asanaj (3-4, 59e), Renkes sur pen. (4-4, 60e), Aussems (4-5, 70e), Buchholz (4-6, 80e), Vanaschen (4-7, 87e), Kessler (4-8, 89e)

"Dans des conditions compliquées, nous avons été courageux face à une belle équipe de Walhorn qui mérite sa victoire", avoue sportivement Olivier Beckers, le coach de Hombourg B.

"C’était un match un peu fou et nous avons sans doute mieux géré la température très élevée que nos adversaires, note Stefano Francini, le T1 de Walhorn. Après la 4-4, nous avons marqué rapidement et nous nous sommes mis en sécurité."

Spa 3 – FC Eupen B 2

Buts: Nzuzi (0-1, 8e), Duckers (1-1, 38e et 2-1, 42e), Weinberg (2-2, 81e), Parotte (3-2, 90e+3)

"On prend le 2-2 à dix minutes de la fin mais nous avons su repartir de l’avant et on s’impose sur le fil avec un peu de chance, pour une fois", explique Anthony Busch, le nouveau coach de Spa.

"Un match nul aurait été logique mais il faut avouer que les Spadois en voulaient plus que nous", reconnaît Zeco Bibuljica, le mentor eupenois.

Lontzen 2 – Oudler 3

Buts: Kockelmann (0-1, 10e), L. Henkes (0-2, 12e), Sarlette sur pen. (0-3, 39e), Quintz (1-3, 70e), Dussin (2-3, 90e)

"C’est toujours la même chose, on débute un match complètement paralysé et je ne comprends pas pourquoi, lance Danny Deraideux, le T1 de Lontzen. Finalement, nous n’avons réellement joué que le dernier quart d’heure."

"Cela aurait dû être plus que 0-3 à la pause, note Manuel Mutsch, le coach du Rapid. Ils ont voulu réagir après la pause et nous avons loupé des buts en contre avant d’encaisser."

Elsaute B 2 – Jalhay 2

Buts: Mertens (0-1, 23e), Maréchal (1-1, 33e), Lejeune sur pen. (2-1, 38e), Mertens sur pen. (2-2, 84e)

"Jusqu’à la première pause boisson, nous menions 0-1 et ce n’était pas volé, raconte Rocco Sutera, le tacticien jalhaytois. Par la suite, nous étions contents de n’être menés que 2-1 à la pause. On n’a rien changé à notre schéma, mon gardien a fait deux ou trois arrêts et on a profité d’un penalty pour égaliser."

"Plus le piège est gros, et plus on tombe dedans, peste Dejan Botic, le coach elsautois. Nous avons eu assez d’occasions pour nous mettre à l’abri mais nous sommes retombés dans nos travers de l’année dernière."

Xhoffraix 2 – Sart B 0

Buts: Van Swieten (1-0, 57e), Courtois (2-0, 68e)

"Face à une équipe bien regroupée, nous étions trop brouillons en première période, lâche Marcin Gdowski, le mentor xhoffurlain. Après les changements et avec la fatigue des Sartois, nous avons mis deux jolis buts."

"Xhoffraix a eu le contrôle du ballon et nous avons bien tenu le coup défensivement jusqu’à ce que la chaleur et la fatigue nous rendent la tâche trop compliquée", analyse Bruno Herman, le coach sartois.