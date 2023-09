Buts: Crasset (0-1, 31e), Bungart sur pen (0-2, 61e), Mejdoubi (1-2, 75e), Elsen (1-3, 89e)

"Le résultat n’est pas du tout logique", avance le T1 rechaintois Quentin Slupik. "Pour moi, le penalty de Weywertz n’en est pas un. Et à 1-2, on doit en obtenir un à notre tour. Je ne remets pas l’arbitrage en cause car il a été très bon."

"Même si ce n’était pas le Weywertz des autres semaines, on a fait un match solide", déclare son homologue Steve Paquay. "Lambermont a mieux démarré le match mais le 0-1 a décanté la partie. On a alors pris le dessus."

Andrimont 2 – Trois-Ponts 0

Buts: Paquay (1-0, 36e), Bariskan (2-0, 45e)

"Il était temps de l’emporter", souffle le technicien andrimontois Manu Ruiz-Marin. "Cette victoire va donner plus de confiance au groupe. Concernant le match, on a enfin gardé le zéro derrière et on a fait ce qu’on devait."

Dans le camp visiteur, le frangin Miguel reconnaissait la supériorité d’Andrimont: "Leur victoire est méritée. Sur le premier but, on est un peu naïf. Après le second, qui vient de nulle part, ça devenait difficile. On a certes eu des occasions après la pause mais eux aussi."

Heusy 5 – Sprimont B 2

Buts: R. Lejeune (1-0, 5e ; 2-0, 9e), Ahrika csc (1-2, 43e), Benaets (3-1, 46e ; 4-1 sur pen, 53e), El Otmani (4-2, 80e), Chauveheid (5-2, 83e)

"Face à une belle équipe, ce match n’a pas été évident", avoue le mentor heusytois Jessy Dionisio. "On a su marquer aux bons moments de façon à ce que notre adversaire ne revienne pas dans la partie. Ce succès était indispensable avant d’affronter les cadors Ferrières et Weywertz."

Franchimont 2 – Xhoris 3

Buts: R. Lognoul (0-1, 25e ; 0-2, 31e), Kivanda (1-2, 37e), A. Vicqueray (2-2, 40e), Vieira (2-3, 51e)

Carte rouge à Xhoris: R. Lognoul (83e, directe)

"Si défensivement, tu n’arrives pas à contrer les attaquants adverses, c’est certain que tu vas être confronté à des situations compliquées et que tu vas prendre une kyrielle de buts. Et si offensivement, tu n’as pas les bons gestes et tu ne fais pas les bons choix, comment veux-tu gagner un match", lâche le coach des 600 Patrick Courtois.

Stade Verviétois B 3 – Ferrières 0

Buts: Lubelu (1-0, 32e ; 2-0, 46e), Mo. Camara (3-0, 71e)

Carte rouge à Verviers: Perazzelli (85e, directe)

"C’est un excellent résultat contre un ténor", se félicite le technicien verviétois Gabriel De Luca. "Je suis encore plus content car la manière était là. Dans notre jeu, ce sont nos qualités qui ont fait mal là où l’adversaire a ses défauts."

Recht 3 – Rocherath 3

Buts: Nito (1-0, 4e), Koole (1-1, 58e), Heindrichs (2-1, 62e), Geelen (3-1, 71e), Schmitz (3-2, 87e), Bongard (3-3, 92e)

"L’équipe a tout donné, a bien joué, mais ça ne veut vraiment pas tourner pour nous", peste l’entraîneur rechtois Jérôme Stark. "On domine durant 87 minutes mais des erreurs individuelles nous coûtent la victoire."

"Sur les nonante minutes, je pense que le résultat est correct", estime pour sa part le technicien de Rocherath Stefan Bongard. "Ce qui m’embête pour le moment, c’est qu’on encaisse trop facilement des buts."

Honsfeld 2 – Amblève 0

Buts: Ben Sellam (1-0, 5e ; 2-0, 48e)

Carte rouge à Honsfeld: Zinoune (75e, directe)

Carte rouge à Amblève: Ekissi (75e, directe)

"Les deux buts ont été inscrits à des moments-clés", avance le tacticien d’Honsfeld Pascal Jost. "D’ailleurs, le 2-0 a tué la rencontre. L’équipe a exercé un bon pressing et très bien défendu."

"Niveau mentalité, j’ai senti un changement dans l’équipe", note son vis-à-vis Robin Demarteau. "Malheureusement, on offre deux buts à une équipe en pleine confiance. Le constat chiffré est là et il faut se poser les bonnes questions."

À noter l’arrivée à Amblève de l’expérimenté Mustafa Cesur (35 ans). Pour rappel, il avait déjà fait un passage au club il y a deux ans.

Butgenbach 1 – Emmels 1

Buts: Aksu (0-1, 3e), Bielen (1-1, 40e)

"Après le but d’Emmels, mes gars ont eu une belle réaction. Ce premier point est bon pour le moral de l’équipe", se félicite le coach de Butgenbach Ludek Mach.

"Nous avons eu de grosses occasions pour faire largement le break. En ne les mettant pas, on est resté à la merci de l’adversaire", regrette l’entraîneur d’Emmels Thierry Bury.