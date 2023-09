Les visiteurs prennent les choses en mains en première période. Dès la onzième minute, une belle tête croisée de Fabrice Lindemann est sauvée à même la ligne par un défenseur olnois. Peu après le quart d’heure, c’est Antonio Porrovecchio qui s’offre un face-à-face avec le portier olnois Saccaro qui remporte ce duel. Les Greens de Warsage continuent leur marche en avant et quelques minutes avant la mi-temps, Jordy Dardenne dépose un coup franc sur la tête de Fabrice Lindemann qui ouvre le score pour les Warsagiens (0-1, 39e). Ce but fait débat chez les visités, car il y avait une faute sur le joueur olnois Marvin Lenz non sifflée par l’arbitre juste avant. "En plus de ça, le buteur avoue qu’il était hors-jeu", peste le mentor olnois Jonathan Felix.

Après les oranges, c’est encore les Bassimosants qui se procurent une belle occasion avec une reprise d’Antonio Porrovecchio qui termine sa course dans le petit filet externe du but. Les joueurs d’Olne essaient de presser l’adversaire mais malheureusement pour eux, ces derniers ne sont pas concrets dans les vingt derniers mètres. Pour les statistiques, on notera la seule et unique frappe au but de Benjamin Pirard que le gardien warsagien Nicolas Raskinet capte sans trop de difficulté (64e). Pour la suite, le score n’évoluera plus, malgré une belle frappe de Jordy Dardenne détournée par Saccaro sur son piquet (70e).

Fracture pour Pirard

"Je suis vraiment frustré, car pour moi le nul aurait été logique. C’est paradoxal, mais on ne se crée pas d’occasion, mais on n’est pas battu par plus fort. Warsage a été très cynique. J’avais demandé d’éviter les coups francs aux abords de la surface, car il y avait Lindemann et c’est lui qui fait 0-1. Il y a eu du bon, mais on voit qu’il nous manquait notre avant de pointe Bruno Wyialika. Je perds Benjamin Pirard qui est sorti blessé. C’est malheureusement une fracture du tibia pour lui", soupire le coach olnois Jonathan Félix.

Dans le camp warsagien, le T1 Vivien Forthomme était soulagé. "Dans l’ensemble, c’est mérité au vu des occasions. C’est mérité d’une courte tête. On savait que c’était un match compliqué et j’avoue que je n’étais pas serein avant la rencontre. Tout le monde ne viendra pas gagner ici !"

Olne 0 – Warsage 1

Arbitre: M. Mugabo.

Carte jaune: D. De Zorzi, Longaretti, Colpin.

But: Lindemann (0-1, 39e).

OLNE: Scarro, Lejeune, Kariger (80e R. Leroy), Bonaventure, Simonis, Pirard (90e Massart), Lenz, D. De Zorzi, Tecqmenne, Halkin (70e Frisée-, Noël (70e Evans).

WARSAGE: Raskinet, Heydens (65e Delvenne), Lindemann, Delhalle, Henrotay, Colpin (75e Cziagel), Masovic, Porrovecchio (70e Diederen), Dardenne, Brasseur (83e Vanderbeck).