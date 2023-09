Le triplé d'Antoine Domken libère Ster-Francorchamps à Hombourg: "Je montre que je suis prêt" (photos)

Avant le "Domken show", Ster-Francorchamps n’en menait pas forcément large sur… l’étroit terrain choisi par les Hombourgeois pour cette rencontre.

En première période, le bloc de Romain Cerfontaine gênait le jeu adverse. Après trois minutes, le front de Schyns envoyait le cuir au-dessus de la cage de Crespin. En face, Stassen se mettait en évidence sur un tir de Raskin. À la 22e, Schnackers, blessé, était remplacé par le tout jeune Hendriks, zéro cap jusque-là avec le groupe de P1. Pas de quoi déstabiliser l’équipe de la rue du Cheval Blanc, laquelle ouvrait le score sur une frappe lointaine de Halleux (24e). Jusqu’à la pause, Domken et Calisgan auraient pu égaliser, mais non.

Après les oranges (et sans doute l’eau fraîche), Schyns profitait d’une contre-attaque de qualité pour doubler l’avantage de l’AC. 2-0, 49e: la messe était-elle dite ? Pas du tout ! "Je ne vais pas mentir: oui, je me posais beaucoup de questions. Nous étions dans un moment fort depuis la reprise… Du coup, nous avons pris plus de risques dans le milieu et, heureusement, le 2-1 arrive vite", commente l’entraîneur des vainqueurs Pascal Collin. "Franchement, même à 2-0, je savais que ce serait très dur", souffle Romain Cerfontaine, qui devait composer dimanche avec neuf absences. Et de fait…

Dès la 55e, Antoine Domken poussait la balle au fond de la tête. Idem une grosse dizaine de minutes plus tard pour faire 2-2. Le dernier quart d’heure n’était même pas entamé que le même Domken faisait donc 2-3, cette fois du pied. Malgré Sow (sur la barre) et Hendriks (face-à-face loupé contre Crespin), plus personne ne trouvait l’ouverture. "Je suis fier de ce que mes joueurs ont montré. Mener 2-0 était tout à notre honneur vu les circonstances. Il fallait ensuite retarder leur premier but… ce que nous n’avons pas fait, en leur offrant au contraire des balles dans notre rectangle à force de trop reculer. Au final, c’est trois fois le même but", conclut Cerfontaine.

Hombourg 2 – Ster-Francorchamps 3

Arbitre: M. Castiau.

Cartes jaunes: Baltus, Lambrechts, Tamma,.

Buts: Halleux (1-0, 24e), Schyns (2-0, 49e), Domken (2-1, 55e ; 2-2, 67e ; 2-3, 70e).

HOMBOURG: Stassen, Denoël, Schnackers (22e Hendriks), Baltus, Tamma, Schonbrodt, D. Meunier, Wets, Halleux (64e Renkens) Schyns (63e Vanchaze).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Haydan (88e Boreio), Raskin (74e Hermant), Calisgan, Thelen, Gilis, Rentmeister, karatas, Domken, Bultot (45e Sow).