Le FC Eupen remonte dans le top 5 et laisse Fize dernier

D’ailleurs, il n’aura même pas fallu attendre le quart d’heure pour voir sauter le verrou, des œuvres de Krafft. Dix minutes plus tard, le score affiche déjà 2-0 et Bong plante le 3-0 avant le repos. Les Eupenois ont (déjà) tué tout suspense et Fize n’est nulle part pendant ces quarante-cinq premières minutes. "On était surpris d’avoir autant d’espace en première mi-temps. Ça tournait bien pour nous et le 3-0 était mérité", analyse le coach eupenois, Patrick Kriescher.

Du côté de Fize, l’entraîneur Jean-Guy Eyckmans opère trois changements à la pause et espère un électrochoc. Pourtant, c’est Bong qui inscrit son second but de l’après-midi à l’heure de jeu pour ce qui semble tourner à la correction en défaveur des Fizois. Ces derniers auront toutefois un sursaut d’orgueil via Beaupain, auteur d’un joli lob à la 72e (4-1). Mayanga redonnera même un (très) mince espoir en réduisant le score à 4-2 pendant que les Eupenois loupaient une manne d’occasions. "Je n’étais pas très content de voir qu’on laissait l’adversaire revenir à deux buts, surtout au nombre d’occasions qu’on avait. C’est un peu dommage mais il ne faut pas non plus chercher la petite bête", souligne Patrick Kriescher, dont les troupes remontent dans le top 5. En face, Fize est dernier avec un seul petit point.

FC Eupen 4 – Fize 2

Arbitre: M. Counen.

Cartes jaunes: Nzembo, Mennicken.

Buts: Krafft (1-0, 13e) Eyckmans c.s.c. (2-0, 22e) Bong (3-0, 38e et 4-0, 59e) Beaupain (4-1, 72e) Mayanga (4-2, 82e).

FC EUPEN: Pelzer, Schins, Neumann, Vanaschen, Islamovic (46e Soares), Mennicken, Krafft, Meyer (65e Becirovic), Colle, Kudura (73e Tonkovic), Bong.

FIZE: Matriche, Nzembo (70e Mota), Diederen (46e Lallemand), Thiry, Tihon, Morrier, Piccoli (46e Sprimont), Eyckmans, Henrot (46e Grommen), Beaupain, Mayanga.