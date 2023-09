"Je compte sur nos supporters", lance le coach de Charneux avant le derby contre Herve B

Dimanche, place à un deuxième derby d’affilée pour Charneux. Après avoir corrigé son voisin batticien 0-5 la semaine passée, les Charneutois recevront Herve B. Un match qui s’annonce d’ores et déjà engagé et très animé. "Je prends match par match sans mettre trop de pression sur le groupe. Même si un derby reste un duel particulier, je n’ai pas modifié nos entraînements pour la cause. Si Herve B a un moins bon bilan que nous, je rappelle qu’ils étaient cités parmi les favoris avant le début de la saison. Je connais l’entraîneur adverse et sais que cette rencontre sera fort engagée. Comme la semaine passée, je compte sur l’appui de nos supporters et l’ambiance qu’ils peuvent mettre autour d’un terrain", explique Alexandre Lorquet, le mentor charneutois.