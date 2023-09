Incroyable victoire à la "Hitchcock" pour le Stade Verviétois, pourtant mené 4-1 à la 71e!

"Nous avons vécu une rencontre comme les supporters adorent en voir. C’était un scénario digne d’un film de Hitchcock qui, au bout du suspens, se termine bien pour nous, explique Christophe Kinet, l’entraîneur verviétois. Nous avons eu le mérite de ne rien lâcher alors que nous étions largement menés et qu’il ne restait plus beaucoup de temps à jouer. Non seulement, nous sommes parvenus à égaliser mais nous avons continué sur cette lancée pour arracher trois points très précieux".

Avant d’en arriver à ce surprenant épilogue sur lequel aucun spectateur n’aurait misé le moindre kopeck, les visiteurs n’en menaient pourtant pas large.

"Nous avons concédé beaucoup d’occasions à notre hôte, reconnaît le coach des Fusionnés. Mais nous nous sommes également montrés dangereux à l’image d’Ali Yilmaz qui a retrouvé toutes ses sensations pour sa première titularisation en championnat".

La pugnacité de l’ancien buteur de Hamoir, la bonne montée au jeu des réservistes et la suffisance d’une équipe bruxelloise pensant sans doute que plus rien ne pouvait lui arriver ont, contre toute attente, fait basculer le sort d’une partie dont l’issue semblait inéluctable.

"Dans un tel contexte, c’est un résultat qui vaut son pesant d’or. Désormais, il faudra trouver un meilleur équilibre entre la rigueur défensive que nous avions affichée lors des premiers matches et l’efficacité offensive dont nous avons fait preuve ce dimanche".

Un réglage indispensable avant d’affronter des adversaires qui, à défaut d’avoir les qualités techniques et la vitesse d’exécution des jeunes Unionistes, se montreront beaucoup moins naïfs et ne permettront pas qu’une semblable course-poursuite puisse être menée à bon terme.

Union B 4 – Stade Verviétois 5

Arbitre: M. Magas.

Cartes jaunes: Akdim, Mara, Vaccaro, Deflandre, Asaidi, Makate, Pinheiro.

Buts: Makate (1-0, 6e), Yilmaz (1-1, 32e), Berradi (2-1, 45e), Asaidi (3-1, 63e), Makate (4-1, 71e), Muaremi (4-2, 80e), Demarteau sur penalty (4-3, 85e), Yilmaz (4-4, 88e ; 4-5 90e+2).

UNION: De Bolle, Tshilanda, Lambertin, Asaidi, Pinheiro (35e Bafdili), Mendoza (66e Paulo Lubamba), Berradi, Delph Rivera (80e Lezi Kazombola), Lemaire, Asri, Makate (74e Safari).

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Mara, Clerbois, Ceylan (46e Oger), Manfredi, Vaccaro (60e Deflandre), Giargiana, Fransolet, Demarteau, Akdim (53e Muaremi), Yilmaz.