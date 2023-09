Évolution du score: 10e: 11-5, 20e: 23-15 (12-10), 30e: 45-27 (22-12), 40e: 62-42 (17-15).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 0, Wilkin 4, Perin 4, Viellevoye 5, Thélen 2, Delhaes 7, Leemans 9, Mond 4, Vronen 0, Remacle 3, Bonni 24.

"Très mauvais match de basket, trop de pertes de balles et de deuxièmes chances laissées à l’adversaire", clame Fred Carton malgré la seconde victoire des siens – à domicile cette fois – face à une bien faible équipe de Jupille B.

"Nous prenions les premières options offensives à la place de travailler un peu plus loin dans nos systèmes", détaille le coach capellois. "Et vu que notre pourcentage de réussite était en berne, on ne fait pas mieux qu’un pénible 23-15 lors des vingt premières minutes. La deuxième mi-temps est un peu meilleure offensivement mais on n’est moins concentré défensivement. Place à la Coupe de province (N.D.L.R.: un déplacement à Alleur B, P1) et on préparera ensuite notre difficile déplacement chez un des candidats au titre, l’Étoile Jupille."

Dison-Andrimont 89 - RSW Liège Basket C 47

Évolution du score: 10e: 22-14, 20e: 43-27 (21-13), 30e: 66-38 (23-11), 40e: 89-47 (23-9).

DISON-ANDRIMONT: Delrez 9, Lodomez F. 11, Chikhaoui 11, Lodomez G. 3, Sayeh 4, Closset 7, Van Wissen 9, Fyon 23, Touette 12.

Départ compliqué pour les Disonais qui se laissaient distancer de huit longueurs. "Avant la montée au jeu de Fyon qui allait sortir un tout gros match – notamment avec un 4 sur 6 derrière la ligne des 6m75 – et lancer l’équipe", apprécie Michaël Buscicchio. "Et si les joueurs de R2 alignés par Liège C devaient quitter à la mi-temps pour rejoindre leur équipe, ce n’est pas ce qui a fait la différence car nous menions déjà largement au repos. Ce premier succès fera du bien moralement au groupe après une campagne de préparation difficile en Coupe AWBB."

Dison-Andrimont recevra à présent Flémalle D (P4) en Coupe de province.