Aubel: "Un plaisir de travailler avec ce groupe rajeuni", apprécie le coach Ernotte

"On prend Belleflamme chez nous malgré encore une série de petites imperfections, c’est très positif", apprécie Claude Ernotte qui engrange déjà un second succès en R1 avec Aubel. "On a compensé en mettant beaucoup d’énergie dans notre jeu. Mes joueurs sont très réceptifs, c’est un plaisir de travailler avec ce groupe rajeuni."