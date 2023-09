Aubel gagne enfin: "Du baume au cœur" (photos et vidéo)

À la 22e, un ballon dévié par Scheffer trouve Temsamani qui élimine trois défenseurs trooziens avant de lober Janssen. L’Aubelois délivre son équipe qui n’avait pas encore marqué cette saison. Les Vert et Blanc continuent de mettre la pression sur Trooz. À la demi-heure de jeu, un corner de Remacle trouve Roex qui place une tête imparable. 2-0, c’est aussi le score à la pause.

"Le travail est récompensé"

En seconde mi-temps, Aubel ne se repose pas sur ses lauriers. À la 51e, Janssen détourne une frappe dans les pieds Lenaerts qui pousse le ballon au fond des filets. Trooz sombre et Aubel n’est pas encore rassasié. Un quart d’heure avant la fin du match, un corner de Remacle est dévié par Campolini qui trompe son propre gardien (4-0). 60 secondes plus tard, Ameur inscrit le cinquième. Pour couronner une après-midi parfaite, Scheffer intercepte un ballon dans la défense visiteuse et file vers le goal vide.

6-0, score final: première victoire pour Aubel qui marque avec 5 joueurs différents. "Le travail réalisé ces dernières semaines est récompensé. On n’arrivait pas à concrétiser nos temps forts. Aujourd’hui on y est parvenu. C’est le travail d’un collectif. Ça va mettre du baume au cœur des attaquants", déclare Tony Niro, le T1 d’Aubel qui semble enfin sur les rails. "Il faut continuer sur notre lancée et encore travailler. 4 sur 15, c’est insuffisant mais nous ne sommes plus les derniers."

En face, les mots sont durs. "Il n’y a personne à retirer du lot. On peut perdre des matches mais on ne peut pas être ridicule", conclut le coach des Rouge et Bleu, Martial Collins.

Aubel – Trooz 6-0

Arbitre: M. Joskin

Buts: Temsamani (1-0, 22e), Roex (2-0, 30e), Lenaerts (3-0, 51e), Campolini (CSC 4-0, 75e), Ameur (5-0, 76E), Schefffer (6-0, 87e)

Cartes jaunes: Ernst (41e), Remacle (43e)

AUBEL: Beckers, Roex, Willem, Lenaerts (Meyers 58e), Scheffer, Charef, Remacle, Crisigiovanni, Ernst, Temsamani (Ameur 71e), Niro (Dohogne, 57e)

TROOZ: Janssen, Campolini, Onana, Fassotte, Stancher, Cavallaro (Fuentes, 58e), Deffet, Lavaccara, Durtka, La Rocca (Astorino 54e), Bousetta (Kukanana 54e)