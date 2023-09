À 10 et avec un gardien de fortune, Elsaute n'a jamais baissé les bras à l'Union Hutoise: "La première fois que ça m'arrive..."

En pressant dès l’entame de match, les Hutois déstabilisent les rangs elsautois en ce samedi 9 septembre 2023. Les hommes de Boris Dome tentent une circulation de balle propre, mais les transitions offensives pêchent. Pourtant ce sont bien les joueurs d’Elsaute qui se créent la première vraie occasion de la rencontre. Piette profite d’une chute d’un joueur défensif hutois pour parcourir les derniers mètres le rapprochant du grand rectangle. Arrivé à bonne hauteur, il centre pour Gary Deville qui se loupe, ou plutôt, voit Crahay intervenir proprement. La relance est rapide où Timmermans prend le bon contrôle, ajuste sa passe en profondeur et offre un caviar à Kabeya qui ne fait que croiser son envoi (1-0). Mené, Elsaute joue avec ses armes et est tout sauf ridicule. Campo en est la preuve vivante, mais Crahay reste attentif. Peu de temps après cette phase, François sort sur Timmermans qui tombe dans le rectangle. La sanction est immédiate et le gardien elsautois est invité à se diriger vers son vestiaire. Une décision dure de la part du corps arbitral mais dont Messaoudi met à profit et transforme le penalty (2-0).