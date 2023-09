15/15 pour Malmedy: "Il fallait gérer l’énergie, vu la chaleur"

Ce dimanche, Malmundaria se déplaçait du côté de l’UCE Liège avec la ferme intention de prolonger son début de saison parfait. Selatine Deniz, le mentor des Malmédiens, savait que le match serait compliqué, notamment à cause de la chaleur. "Rien qu’en donnant ma théorie, je dégoulinais. Je n’ose imaginer les joueurs qui ont dû tenir 90 minutes", nous glissait-il après coup. En première armure, Espagnols et Dragons se neutralisaient, sans se créer de grosses opportunités. Après les oranges, Malmedy profitait immédiatement d’une erreur de marquage dans la défense locale. À la suite d’un coup-franc, Dave Rauw se retrouvait esseulé au petit rectangle et sa reprise de la tête trompait Perazzelli. Ce but avait le don de booster les joueurs d’Olivier Ledent, qui se montraient plus entreprenants. La tension grimpait d’un cran, sur et en dehors du terrain, Monsieur Habets devant distribuer plusieurs cartons et rappeler les staffs techniques à l’ordre. Chaque équipe se ménageait des occasions, sans parvenir à conclure.