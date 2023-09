Tony Niro avant Aubel-Trooz: "Il faut marquer pour gagner un match"

Néanmoins, les Vert et Blanc n’ont pas encore marqué cette saison, ce qui ne rassure pas leur coach. "On a pu stopper l’hémorragie défensive en gardant le zéro derrière à Fize. Maintenant, il faut marquer pour gagner un match. C’est la mathématique du foot. On travaille la finition et la confiance de nos attaquants pour concrétiser le peu d’occasion qu’on se procure", déclare-t-il.

Ce dimanche, c’est Trooz qui croise la route d’Aubel. Avec un maigre bilan de 3 points sur 12 et 10 buts encaissés, les Trooziens ont la défense la plus friable de la P1. L’occasion est idéale pour que les Siropiers, qui ont l’attaque la moins prolifique, fassent enfin trembler les filets du Stade Jean-Marie Doome ? "Il ne faut pas regarder ces stats. Trooz est une équipe joueuse qui encaisse beaucoup mais qui marque. Ils ont écrasé Olne cette semaine en amical 6-1. Il faut les prendre au sérieux mais on doit absolument rectifier le tir avec le 0 sur 9 à la maison et les 8 buts encaissés", conclut-il.

Aubel – Trooz (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Joskin

AUBEL: le groupe sera défini samedi matin mais ce sera 15 joueurs sur ces 17: Cloes, Willem, Lenaerts, Scheffer, Charef, Remacle, Ernst, Spits, Temsamani, Dohogne, Niro, Beckers, Roex, Ameur, Meyers, Crisigiovanni, Lennaerts, Hansen

Absent: Diallo (travail), Pauporte (talon), Lahaye (genou), Kerff (mollet), Akdim (inflammation adducteur/abdos)